Sevilja i Škot? Može! Daje gol na 90 minuta i stigao je iz Švedske

Škotski fudbaleri u Sevilji? Prava retkost. Igrao je tamo krajem osamdesetih godina prošlog veka malo poznati Ted Mekmin, a skoro četiri decenije kasnije ponovo klub sa Ramon Sančez Pishuana ima Škota u svojim redovima. Iz švedskog Sirijusa stigao je 22-godišnji Robi Jur.

Možda vam ime i prezime trenutno ne znače mnogo, ali reč je o momku koji ne prestaje da postiže golove na severu Evrope. Na polovini Alesvenskana, Jur ima 15 pogodaka na isto toliko utakmica!? I zato će njegov odlazak iz Sirijusa predstavljati apsolutni rekord tog kluba. Marka javlja da obeštećenje sa uključenim bonusima iznosi 9.200.000 evra.