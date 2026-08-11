Maksimala visila u vazduhu! Čekao 50.000.000 dinara, a teši se sa 10.000 evra zbog jednog gola
Vreme čitanja: 7min | uto. 11.08.26. | 11:44
Ovih 13 GG-ova moglo je da postane peti najveći dobitak u istoriji sportskog klađenja u Srbiji, jer vi ste izazov potere za Mozzart maksimalom shvatili na takmičarski način
I kada misliš da je Mozzartov rolerkoster maksimala došao do vrhunca, da sledi zatišje, ringišpil se ponovo zavrteo. Nedelju dana nakon što je u Borči sevnula masimala teška 49.667.773 dinara, na izazov je odgovorio maher koji je jurio 50.000.000 dinara. Pogledajte dobro jer ovo je bilo na žilet od ludog dobitka, koji je zakucan na opkladi GG u brazilskoj Seriji B. Gojas je savladao Londrinu s minimalcem, i potopio ovaj tiket, pa ipak aktivirao benefit NAPLATI PROMAŠAJ koji mu u džep stavlja 1.180.000 dinara, odnosno 10.000 evra, ako vam je tako lakše da računate.
Mogao je ovo da bude i peti najveći pogodak u istoriji sportskog klađenja u Srbiji, u konkurenciji u koju ulaze dve maksimale od 50.000.000 dinara, dobitak od 49.980.592 dinara, i naravno već pomenuti “vikend tiket” koji se u Borči čekao od 31. jula, do 2. avgusta. Stvar s ovom “kućom slavnih tiketa“ je kristalno jasna - u svetu betinga u našoj zemlji Mozzart nudi ubedljivo najveću maksimalu, što ste shvatili i počeli da se takmičite na terenu gde pobeđuju samo najbolji!
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Reklo bi se da ovaj igrač nije bio “gadljiv” ni na jednu kvotu, da mu ništa nije bilo malo, i da je shvatio da se Mozzart milioni uzimaju tako što se tiket zida ciglu po ciglu, od kvote 1,47 koju je odabrao u Meksiku, do kvota od po 2,00, koje je povukao iz Ekvadora i Urugvaja.
Na kraju je za samo jedan gol pao na kvoti 2,05, ali žal mora da ga mine, kada je promašaj naplatio iznosom koji 100 puta množi vrednost njegove uplate, budući da je proizvod pogođenih kvota na njegovom tiketu bio veći od 999, što je aktiviralo NAPLATI PROMAŠAJ.
Letnja bura u Mozzartu je i na lend i na veb terenu… I nije reč samo o sportskom klađenju, jer i kazino drži rekorde sa tri najveće isplate u istoriji, od kojih je na prvom mestu neverovatnih 58.351.000 dinara, a trenutno se čeka novi onlajn kazino milioner jer je Amusnet džekpot prešao 56.000.000 dinara.
Zato dobro zapamti – važno je s kim igraš.