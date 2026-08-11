Maksimala visila u vazduhu! Čekao 50.000.000 dinara, a teši se sa 10.000 evra zbog jednog gola

I kada misliš da je Mozzartov rolerkoster maksimala došao do vrhunca, da sledi zatišje, ringišpil se ponovo zavrteo. Nedelju dana nakon što je u Borči sevnula masimala teška 49.667.773 dinara, na izazov je odgovorio maher koji je jurio 50.000.000 dinara. Pogledajte dobro jer ovo je bilo na žilet od ludog dobitka, koji je zakucan na opkladi GG u brazilskoj Seriji B. Gojas je savladao Londrinu s minimalcem, i potopio ovaj tiket, pa ipak aktivirao benefit NAPLATI PROMAŠAJ koji mu u džep stavlja 1.180.000 dinara, odnosno 10.000 evra, ako vam je tako lakše da računate.

Mogao je ovo da bude i peti najveći pogodak u istoriji sportskog klađenja u Srbiji, u konkurenciji u koju ulaze dve maksimale od 50.000.000 dinara, dobitak od 49.980.592 dinara, i naravno već pomenuti “vikend tiket” koji se u Borči čekao od 31. jula, do 2. avgusta. Stvar s ovom “kućom slavnih tiketa“ je kristalno jasna - u svetu betinga u našoj zemlji Mozzart nudi ubedljivo najveću maksimalu, što ste shvatili i počeli da se takmičite na terenu gde pobeđuju samo najbolji!