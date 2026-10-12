Ilija Stolica najbliži klupi Čukaričkog

Uostalom, Čukarički je i sa Jakšićem pokušao da se osloni na mlađe i modernije trenere, ali to – nije uspelo. Klub je pod vođstvom nekadašnjeg trenera Radnika ostvario samo četiri pobede na 21 utakmici od marta, a posle prokockanih 2:0 protiv Mačve (na kraju meč završen rezultatom 2:2) rastanak je bio neminovan.

Otud potraga za novim trenerom i donekle logičan pogled ka Stolici, koga je baš nedavno novi trener Vojvodine Marko Savić nazvao istinskim reformatorom srpske struke, jer je baš on proizveo celu tu novu generaciju trenera.

Još jednom: ugovor nije potpisan, ali Čukarički je najbliži odluci da poverenje ukaže Stolici, koji je poslednji angažman imao u Slovačkoj pre dve godine, da bi se, kako je rekao u nedavnom intervjuu za Mozzart Sport, u međuvremenu usavršavao, uglavnom u Španiji, između ostalog i na treninzima Arsenala, Koma, Brajtona…