OCENE – PARTIZAN: Mogla je biti bellissima, a ispala je noche negra

Demba Sek Napad

Kao u pesmi “Ljubav ili ludilo”. Malo se svađamo, malo se mirimo, al' jedno za drugo živimo, što kaže pevačica. E, tako i Senegalac ubi u pojam navijače besmislenim potezima, a onda se, kad je stani-pani, pojavi kao glavno oružje i pogotkom udahne život dotad bespomoćnom Partizanu. Bespomoćnom upravo zato što je Sek grešio u postavci, delovao zbunjeno i nezainteresovano da pomogne odbrani – nije ni pokušao da spreči Mohiku da centrira kod gola Unala. Pritom, poprečnom loptom umalo nije častio Hetafe još jednim pogotkom. A onda, dok se tim davio, u kombinaciji sa Žeom je istrčao kontru i rutinski matirao Soriju. Pred kraj poluvremena umalo je ponovo pogodio, a u drugom delu je umeo da pretrči pola terena za nekoliko sekundi. Najteži posao večeras bilo je oceniti Seka – nije igrao ništa posebno, a postigao je gol vredan nade. Tanke, ali nade.