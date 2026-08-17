Impresivna kolekcija skalpova Feđe Dudića: Sada ima sve
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 11:41
Fali mu samo Mačva, ali sa njom još nije igrao
Kolekcija superligaških skalpova u vlasništvu Feđe Dudića sada je kompletirana. Trener iz BiH, koji je u leto 2024. godine došao u Kragujevcu, uspeo je za ove dve nepotpune godine, jer je u međuvremenu radio u Sloveniji, da pobedi barem jednom svaki klub koji je deo sadašnje elite.
Poslednja „pazla“ koja je Dudiću nedostajala bio je Partizan. Nekoliko puta su crno-beli bežali sa „giljotine“ treneru Radničkog, ali su dolijali sinoć u Humskoj iako su imali sat vremena igrača više – 1:0. Sada je Dudićev bilans protiv Parnog valjka: pobeda, tri remija i tri poraza.
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Od klubova koji su sada deo elitnog ranga, trener iz Sarajeva ima pobedu nad Crvenom zvezdom (1-0-5 bilans), nad Vojvodinom (1-3-2), Železničarom (2-2-1), Čukaričkim (1-2-2), OFK Beograd Mozzart Betom (2-0-1), Novim Pazarom (2-0-5). Pobeđivao je Dudić i lučansku Mladost (3-1-2), niški Radnički (3-0-0), IMT (2-0-1), Radnik (2-0-0), Zemun (1-0-0).
Ako gledamo aktuelne superligaše, ostalo je Dudiću još da pobedi Mačvu, ali sa njom se do sada nije sastajao.
Pobeđivao je trener iz BiH i bivše superligaše: TSC (2-1-2), Napredak (4-0-1), Javor (1-0-0) i Spartak (3-0-1).
Impresivna kolekcija „skalpova“, nema šta.