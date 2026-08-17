Impresivna kolekcija skalpova Feđe Dudića: Sada ima sve

Kolekcija superligaških skalpova u vlasništvu Feđe Dudića sada je kompletirana. Trener iz BiH, koji je u leto 2024. godine došao u Kragujevcu, uspeo je za ove dve nepotpune godine, jer je u međuvremenu radio u Sloveniji, da pobedi barem jednom svaki klub koji je deo sadašnje elite.

Poslednja „pazla“ koja je Dudiću nedostajala bio je Partizan. Nekoliko puta su crno-beli bežali sa „giljotine“ treneru Radničkog, ali su dolijali sinoć u Humskoj iako su imali sat vremena igrača više – 1:0. Sada je Dudićev bilans protiv Parnog valjka: pobeda, tri remija i tri poraza.