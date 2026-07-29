Infantino nudi 40.000.000 dolara po Savezu za podršku prodaji Mundijala
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 14:19
Rok da se izjasne do 19. septembra
Poput atomske bombe odjeknula je vest da Đani Infantino, naravno, u saradnji sa Donaldom Trampom, planira prodaju Svetskog prvenstva privatnom investicionom fondu. Zatreslo se fudbalsko tlo širom sveta, osude su odmah počele da stižu sa svih strana, a među najzvučnijima je svakako ona iz UEFA.
"Fudbal ne pripada FIFA, da bi ga ona prodavala", upozorili su iz Evropske kuće fudbala i pozvali sve aktere da reaguju: nacionalne saveze, lige, klubove, igrače, navijače...
Posle UEFA i drugih međunarodnih fudbalskih federacija, kao i Evropske asocijacije klubova na čelu sa Naserom al Kelaifijem, među prvim nacionalnim savezima koji se javno oglasio je engleski. Izrazio je FA duboku zabrinutost zbog nedostatka komunikacije.
"Potpuno smo nesvesni tog predloga. Kada nam bude zvanično dostavljen na potpun i transparentan način, kao što je FIFA obećala, onda ćemo jasno izneti naše stavove i komentarisati", navodi se u saopštenju FA.
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Predlog koji se pominje odnosi se na komercijalna prava Mundijala koja FIFA uveliko planira da proda u privatno vlasništvo. U saopštenju Svetske kuće fudbala navedeno je da će ukupna sredstva za razvoj fudbala biti povećana na preko 10 milijardi dolara, ukoliko većina članica organizacije to odobri. U suprotnom, sledi paket finansijske pomoći od 2.7 milijarde dolara. Skoro 75 odsto manji!
Realnost je, ipak, malo drugačija. Tajms, koji je prvi plasirao priču o Infantinovoj nameri da "proda Svetsko prvenstvo", nastavlja ovu temu sa pričom da prvi čovek FIFA zapravo ucenjuje svojih 211 članica. Naime, Infantino je dao rok nacionalnim savezima da se izjasne do 19. septembra da li podržavaju njegovu ideju ili ne. Dalje se nadovezuje Skaj sa informacijom da će, ako pristanu, Savezi dobiti dodatnih 40.000.000 dolara. Ako ne prihvate njegovu nameru, godišnja primanja biće im 10.000.000 američkih novčanica.
Agencija AP tvrdi da je došla u posed pisma koje je prvi čovek FIFA poslao predsednicima Fudbalskih saveza 211 zemanja koje su članice te organizacije i u kojima se ističu pomenute brojke.
"Moja je dužnost i odgovornost kao predsednika FIFA da vama, našim članicama, predstavim predlog koji menja igru. Ukoliko želite da ga prihvatite, paket od 10 milijardi dolara će postati dostupan od 1. januara 2027. godine, otvarajući sledeću fazu našeg zajedničkog putovanja. Ako želite da zadržite status kvo i odbijete predlog, još imamo planirano proširenje programa 'Napred' (Forward) od 2.7 milijardi dolara za razvoj fudbala, kao što je prethodno predstavljeno. Po novom predlogu, ukupno za predstojeći ciklus koji počinje od 1. januara 2027. svaka članica imaće mogućnost pristupa do 40.000.000 dolara", navodno piše u pismu dostavljenom članicama FIFA.
Očekuje se da UEFA, kao i ostale međunarodne federacije, narednih dana održe seriju vanrednih sastanaka na kojima će pokušati da pronađu rešenje kako da zaustave Đanija Infantina i njegov plan. Jedno od rešenja mogao bi da bude zajednički protivkandidat na predstojećim izborima za predsednika FIFA, koji su u martu sledeće godine.