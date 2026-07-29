Infantino nudi 40.000.000 dolara po Savezu za podršku prodaji Mundijala

Poput atomske bombe odjeknula je vest da Đani Infantino, naravno, u saradnji sa Donaldom Trampom, planira prodaju Svetskog prvenstva privatnom investicionom fondu. Zatreslo se fudbalsko tlo širom sveta, osude su odmah počele da stižu sa svih strana, a među najzvučnijima je svakako ona iz UEFA.

"Fudbal ne pripada FIFA, da bi ga ona prodavala", upozorili su iz Evropske kuće fudbala i pozvali sve aktere da reaguju: nacionalne saveze, lige, klubove, igrače, navijače...

Posle UEFA i drugih međunarodnih fudbalskih federacija, kao i Evropske asocijacije klubova na čelu sa Naserom al Kelaifijem, među prvim nacionalnim savezima koji se javno oglasio je engleski. Izrazio je FA duboku zabrinutost zbog nedostatka komunikacije.

"Potpuno smo nesvesni tog predloga. Kada nam bude zvanično dostavljen na potpun i transparentan način, kao što je FIFA obećala, onda ćemo jasno izneti naše stavove i komentarisati", navodi se u saopštenju FA.