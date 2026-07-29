Još jedna prodaja Radničkog: Ode Alfa Balde za 300.000 evra

Samo nekoliko dana pošto je Ester Sokler zadužio opremu Makabija iz Tel Aviva, Radnički iz Kragujevca je realizovao još jedan posao. Šumadinci su se rastali sa Alfa Baldeom i uspeli su čak i da zarade na portugalskom krilu kome u poslednje vreme baš i nisu preterano verovali.

Doskorašnji ofanzivac kluba sa stadiona „Čika Dača“ pojačao je RFS iz Letonije u transferu vrednom 300.000 evra, uključujući bonuse. Ako se zna da je u vreme dok je sportski direktor bio Slavko Perović Alfa Balde doveden besplatno, a da odlazi za pristojno obeštećenje za uslove u Kragujevcu, njegov boravak u Mozzart Bet Superligi se može smatrati kao uspešan potez.