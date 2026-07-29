Još jedna prodaja Radničkog: Ode Alfa Balde za 300.000 evra
Vreme čitanja: 7min | sre. 29.07.26. | 14:05
Ceo tim napustio Kragujevac
Samo nekoliko dana pošto je Ester Sokler zadužio opremu Makabija iz Tel Aviva, Radnički iz Kragujevca je realizovao još jedan posao. Šumadinci su se rastali sa Alfa Baldeom i uspeli su čak i da zarade na portugalskom krilu kome u poslednje vreme baš i nisu preterano verovali.
Doskorašnji ofanzivac kluba sa stadiona „Čika Dača“ pojačao je RFS iz Letonije u transferu vrednom 300.000 evra, uključujući bonuse. Ako se zna da je u vreme dok je sportski direktor bio Slavko Perović Alfa Balde doveden besplatno, a da odlazi za pristojno obeštećenje za uslove u Kragujevcu, njegov boravak u Mozzart Bet Superligi se može smatrati kao uspešan potez.
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Balde je već promovisan u novoj sredini, gde će svlačionicu deliti sa nekoliko Srba. Dres RFS-a nose napadač Darko Lemajić, defanzivac Aleksandar Filipović, te vezisti Stefan Panić i Strahinja Rakić. U ovom trenutku RFS je lider tamošnjeg prvenstva, ima četiri boda više od Rige, ali i meč više u odnosu na zvaničnog prvaka. Do kraja borbe za naslov prvaka biće odigrana još dva derbija ovih timova, pa je teško proceniti ko ima veće šanse da prvi prođe kroz cilj.
Imaće Balde priliku da se oproba i u Evropi, jer će RFS već u četvrtak na Islandu braniti 4:1 iz prvog susreta sa Vestrijem u drugom kvalifikacionom kolu za plasman u Ligu konferencije. A onda će biti registrovan za nastavak takmičenja.
„Rastanak sa Baldeom, jednim od najprepoznatljivijih igrača iz uspešnog perioda pod vođstvom Feđe Dudića, simbolično zatvara jedno poglavlje i potvrđuje početak nove ere na stadionu „Čika Dača““, piše, između ostalog, u objavi na klupskoj Instagram stranici.
Prevedeno za širu javnost: Radnički je ovog leta napravio neku vrstu zaokreta u poslovanju i rastao se sa celim timom. Odlaskom Baldea to je tačno 11 fudbalera od kojih su mnogi imali bitne uloge u prethodnim šampionatima, naročito u dva vezana plasmana na međunarodnu scenu. U Kragujevcu više nisu: Vižđi Sali, Evandro, Luj Ben Hasin, Mehmed Ćosić, Bojan Kovačević, Bojan Adžić, Milan Mitrović, Stefan Petkovski Cimbaljević, Milan Vidakov, Ester Sokler i Alfa Balde.