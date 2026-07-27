Stanić ide u Ruse dok mašta o Atini
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 12:01
Srpskom vezisti je (zasad) propao transfer u Olimpijakos, pa će morati da brani boje Ludogoreca na gostovanju novajliji u bugarskom šampionatu Dunavu (ponedeljak, 18)
Delovalo je u jednom momentu da je transfer Petra Stanića u Olimpijakos gotova stvar, čak se pričalo i da će biti promovisan 29. juna na katolički Petrovdan, ali najednom je sve propalo. Umesto da se već uveliko navikao na život u Atini, srpski reprezentativac je i dalje član Ludogoreca i ovog ponedeljka od 18 časova čeka ga gostovanje Dunavu u Ruseu, u okviru 2. kola prvenstva Bugarske.
Previše je bilo zapleta u transfer-priči 24-godišnjeg veziste. Prvo su predugo trajali pregovori između Ludogoreca i Olimpijakosa oko obeštećenja, Bugari su insistirali na 10.000.000 evra, a na kraju su ipak uspeli da se dogovore oko te cifre kroz bonuse (8.000.000 glavnica).
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Dok su ti pregovori trajali Stanić je prihvatio da mu godišnja plata bude 700.000 evra, ali kada je došlo vreme da se potpisuje ugovor njegov agent Dušan Belić je došao u Atinu sa novim zahtevima. Prema tvrdnji grčkih medija, tražio je duplo veću platu za svog štićenika i 600.000 evra za sebe na ime provizije. Čelnike Olimpijakosa je to razljutilo, odbili su dalje pregovore, a u međuvremenu je sam Stanić kontaktirao crveno-bele i zatražio da imaju novi sastanak.
Međutim, dok sve to traje Ludogorecu je već počela nova sezona, ali ona nije startovala baš idealno. U prvenstvu Bugarske tim iz Razgrada je jedva savladao pred svojim navijačima Lokomotivu iz Plovdiva sa 1:0, a zatim je u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije Ludogorec izgubio od Hapoel Tel Aviva na neutralnom terenu u Mađarskoj sa 0:2.
18.00: (8,50) Dunav (4,50) Ludogorec (1,35)
Stanić je zaigrao na obe utakmice. Protiv Lokomotive je ušao u igru u poslednjih 25 minuta, dok je protiv Hapoela svih 90 minuta bio na terenu. Nije blistao, protiv Izraelaca je dobio i žuti karton.
Može i mora Ludogorec mnogo bolje, a Dunav ne bi smeo da mu bude pretnja. Na premijeri je izgubio od Levskog iz Sofije sa 1:2, biće dobra prilika za Stanića i njegove saigrače da podignu samopouzdanje pred revanš sa Hapoelom u četvrtak.
Značilo bi to nekadašnjem igraču Crvene zvezde i TSC-a, pogotovo posle najnovijih informacija iz Grčke da je Olimpijakos u pregovorima sa Portovim Stivenom Eustakijom, Kanađaninom koji igra na Stanićevoj poziciji. Deluje da su se Grci definitivno okrenuli drugim rešenjima...
Ludogorec i Dunav su se poslednji put sastali u martu 2020. godine, u Razgradu je tada bilo 5:1 za zeleno-bele.
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BUGARSKA 1 – 2. KOLO
Ponedeljak
18.00: (8,50) Dunav (4,50) Ludogorec (1,35)
20.15: (1,60) CSKA Sofija (3,70) Botev (5,40)
***Kvote su podložne promenama