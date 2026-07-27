Stanić ide u Ruse dok mašta o Atini

Dok su ti pregovori trajali Stanić je prihvatio da mu godišnja plata bude 700.000 evra, ali kada je došlo vreme da se potpisuje ugovor njegov agent Dušan Belić je došao u Atinu sa novim zahtevima. Prema tvrdnji grčkih medija, tražio je duplo veću platu za svog štićenika i 600.000 evra za sebe na ime provizije. Čelnike Olimpijakosa je to razljutilo, odbili su dalje pregovore, a u međuvremenu je sam Stanić kontaktirao crveno-bele i zatražio da imaju novi sastanak.

Međutim, dok sve to traje Ludogorecu je već počela nova sezona, ali ona nije startovala baš idealno. U prvenstvu Bugarske tim iz Razgrada je jedva savladao pred svojim navijačima Lokomotivu iz Plovdiva sa 1:0, a zatim je u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije Ludogorec izgubio od Hapoel Tel Aviva na neutralnom terenu u Mađarskoj sa 0:2.

18.00: (8,50) Dunav (4,50) Ludogorec (1,35)

Stanić je zaigrao na obe utakmice. Protiv Lokomotive je ušao u igru u poslednjih 25 minuta, dok je protiv Hapoela svih 90 minuta bio na terenu. Nije blistao, protiv Izraelaca je dobio i žuti karton.

Može i mora Ludogorec mnogo bolje, a Dunav ne bi smeo da mu bude pretnja. Na premijeri je izgubio od Levskog iz Sofije sa 1:2, biće dobra prilika za Stanića i njegove saigrače da podignu samopouzdanje pred revanš sa Hapoelom u četvrtak.

Značilo bi to nekadašnjem igraču Crvene zvezde i TSC-a, pogotovo posle najnovijih informacija iz Grčke da je Olimpijakos u pregovorima sa Portovim Stivenom Eustakijom, Kanađaninom koji igra na Stanićevoj poziciji. Deluje da su se Grci definitivno okrenuli drugim rešenjima...

Ludogorec i Dunav su se poslednji put sastali u martu 2020. godine, u Razgradu je tada bilo 5:1 za zeleno-bele.

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BUGARSKA 1 – 2. KOLO

Ponedeljak

18.00: (8,50) Dunav (4,50) Ludogorec (1,35)

20.15: (1,60) CSKA Sofija (3,70) Botev (5,40)

***Kvote su podložne promenama