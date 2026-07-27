Dokazao se i za to je nagrađen: Lundberg u Makabiju do 2029

Lundberg je minule sezone u domaćem prvenstvu prosečno beležio 7,8 poena, 3,7 asistencija i 2,3 skoka po utakmici i sa Makabijem je osvojio titulu šampiona, a bio je i MVP finalne serije sa gradskim rivalom Hapoelom. U Evroligi je imao još zapaženiji učinak od 11 poena, 3,6 asistencija i dva skoka u proseku.

Povodom novog ugovora, Danac je dao izjavu za sajt Makabija.

"Zajedno sa klubom i trenerom Odedom, ovo je mesto gde mogu da ostvarim svoj pun potencijal i pomognem timu na najbolji mogući način. Ovo je sjajna prilika da igram i borim se za titulu u Evroligi".

Lundberg ima tek 31 godinu, a iza sebe ima ozbiljno iskustvo. Prošao je kroz sve i svašta u karijeri koju je započeo u danskom Falkonu, onda je igrao za Herlev i Horsens iz koga je prvi put otišao u inostranstvo. Branio je boje Manrese i Tenerifa, a iz Španije se preselio u Poljsku gde je igrao za Zielenu Goru.