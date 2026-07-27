Dokazao se i za to je nagrađen: Lundberg u Makabiju do 2029
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 11:42
Ponos Izraela kompletirao plejmejkersku poziciju
Ife Lundberg je važio za jednog od boljih bekova u Evroligi, posebno kada se utakmica lomi. Zato ga je Partizan Mozzart Bet i doveo na leto 2024. godine, međutim Danac se nije snašao. Nakon loše sezone bilo je jasno da su mu "akcije" pale i da nema mnogo onih kojih bi preuzeli njegov ugovor.
Ipak, pojavio se Makabi i uzeo Lundeberga. Preuzeo veći deo njegove plate i važnije za njega, dao mu šansu da pokaže da i dalje pripada eliti. Plejmejker je u tome uspeo i zaradio je novi ugovor. Kako je klub objavio, Lundberg će ostati u Tel Avivu još tri godine.
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Lundberg je minule sezone u domaćem prvenstvu prosečno beležio 7,8 poena, 3,7 asistencija i 2,3 skoka po utakmici i sa Makabijem je osvojio titulu šampiona, a bio je i MVP finalne serije sa gradskim rivalom Hapoelom. U Evroligi je imao još zapaženiji učinak od 11 poena, 3,6 asistencija i dva skoka u proseku.
Povodom novog ugovora, Danac je dao izjavu za sajt Makabija.
"Zajedno sa klubom i trenerom Odedom, ovo je mesto gde mogu da ostvarim svoj pun potencijal i pomognem timu na najbolji mogući način. Ovo je sjajna prilika da igram i borim se za titulu u Evroligi".
Lundberg ima tek 31 godinu, a iza sebe ima ozbiljno iskustvo. Prošao je kroz sve i svašta u karijeri koju je započeo u danskom Falkonu, onda je igrao za Herlev i Horsens iz koga je prvi put otišao u inostranstvo. Branio je boje Manrese i Tenerifa, a iz Španije se preselio u Poljsku gde je igrao za Zielenu Goru.
Tamo se posebno istekao i dobio šansu u Evroligi, i to u ekipi CSKA. Nastavio je sa dobrim partijama i ubrzo je stigao poziv iz NBA lige. Kratko je bio deo Finiks Sansa, a onda se vratio u Evropi i Virtus iz Bolonje. U Italiji je proveo dve sezone, a onda je došao u Partizan.
Nisu se poklopile kockice da zablista u Beogradu, pa će to probati da uradi u Tel Avivu.