Isključen Dejan Stanković, izlazeći sa terena gestikulirao ka navijačima (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | uto. 11.08.26. | 21:29
A onda je Zvezda primila i gol...
Nevolja za nevoljom prati Crvenu zvezdu na stadionu Rajko Mitić. Posle glasnih zvižduka svih gledalaca na tribinama najvećeg srpskog stadiona u znak nezadovoljstva zbog slabe igre u prvom poluvremenu, ni nastavak utakmice nije doneo nikakvo značajno poboljšanje. Štaviše, Zvezdina igra počela je da puca po šavovima, toliko da je sve otišlo dođavola.
Prvo je u 57. minutu Dejan Stanković zaradio direktan crveni karton, a onda je Igor Zlatanović nekoliko trenutaka kasnije postigao gol za vođstvo Hapoela Ber Ševe. Trener branioca duple krune oštro je protestovao kod sudije Glena Niberga zbog kontakta koji se desio nad Mohamedom Abu Fanijem u kaznenom prostoru izraelskog sastava. Izraelac je bio povučen s leđa, on je pao na travu međutim švedski arbitar nije reagovao što je naljutilo Stankovića. Ušao je u žestoku raspravu i ubrzo zatim je isključen.
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Trener crveno-belih je bio rezigniran, a pri izlasku sa terena ušao je u raspravu sa navijačima koji su se našli na zapadnoj tribini. Pokazao im je suštinski da sada mogu da zvižde i dalje, a onda je nekadašnji as gestikulirao stavljanjem kažiprsta obe ruke u oba uha, kao da ne čuje tu buku.
Da sreća ne dolazi sama potvrdilo se već u 61. minutu kada je Igor Zlatanović iskoristio asistenciju Džavona Ista i zatresao mrežu, pošto se odbrana Crvene zvezde, žargonski rečeno, raspala. Posle gola sa zapadne tribine se glasno začulo: "Uprava, napolje".
Ekipu je preuzeo da vodi Stankovićev pomoćnik Nenad Sakić.