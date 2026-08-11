Isključen Dejan Stanković, izlazeći sa terena gestikulirao ka navijačima (VIDEO)

Nevolja za nevoljom prati Crvenu zvezdu na stadionu Rajko Mitić. Posle glasnih zvižduka svih gledalaca na tribinama najvećeg srpskog stadiona u znak nezadovoljstva zbog slabe igre u prvom poluvremenu, ni nastavak utakmice nije doneo nikakvo značajno poboljšanje. Štaviše, Zvezdina igra počela je da puca po šavovima, toliko da je sve otišlo dođavola.

Prvo je u 57. minutu Dejan Stanković zaradio direktan crveni karton, a onda je Igor Zlatanović nekoliko trenutaka kasnije postigao gol za vođstvo Hapoela Ber Ševe. Trener branioca duple krune oštro je protestovao kod sudije Glena Niberga zbog kontakta koji se desio nad Mohamedom Abu Fanijem u kaznenom prostoru izraelskog sastava. Izraelac je bio povučen s leđa, on je pao na travu međutim švedski arbitar nije reagovao što je naljutilo Stankovića. Ušao je u žestoku raspravu i ubrzo zatim je isključen.