Dejan Stanković i Liga šampiona - 0/4
Vreme čitanja: 4min | uto. 11.08.26. | 22:11
Svaki put sa povlašćenim statusom i svaki put protiv rivala preko kojeg je Zvezda, makar na papiru, trebalo da prođe dalje
Omonija, Šerif, Makabi Haifa i sada Hapoel Ber Ševa. Kada se imena poređaju jedno pored drugog, Dejan Stanković teško može da pronađe opravdanje za podatak koji sada već predstavlja ozbiljnu mrlju njegovog trenerskog mandata u Crvenoj zvezdi.
Četvrti put je pokušao da crveno-bele uvede u Ligu šampiona i četvrti put nije uspeo. Svaki put sa povlašćenim statusom i svaki put protiv rivala preko kojeg je Zvezda, makar na papiru, trebalo da prođe dalje.
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Najnoviji pokušaj završen je možda i najubedljivijim neuspehom. Hapoel Ber Ševa dobio je obe utakmice, 1:0 u Sombathelju i 2:0 u Beogradu, pa je srpski prvak završio kvalifikacije bez postignutog gola u 180 minuta - i prvog šuta u okvir gola tek pred kraj - protiv ekipe koja nikako ne pripada evropskoj klasi od koje bi Crvena zvezda trebalo da zazire.
Četvrtak, 19.00: (1,12) Omonija Nikozija (9,50) Linkoln Red Imps (19,0)
Na sve to, nastavlja se crna tradicija jer nijedan srpski tim nije uspeo da eliminiše rivala iz Izraela u ovom veku tokom evropskih kvalifikacija. Može da se dogodi loš dan, da se odigra slaba utakmica ili postavi loše taktika i to je sve bio slučaj večeras na najvećem srpskom stadionu. Stankovićev problem se ozbiljno usložnjava kada se sve njegove eliminacije stave na jedno mesto, jer sada više nema reči o lošem danu.
Počelo je još u septembru 2020. godine, u sezoni koju je pandemija virusa korona pretvorila u nešto što evropski fudbal pre toga nije poznavao. Zvezda je na Kipru protiv Omonije igrala jednu utakmicu umesto klasičnog dvomeča, završila je 1:1 i ispala posle penala. Bilo je to razočaranje, ali i eliminacija kojoj je bilo najlakše pronaći olakšavajuće okolnosti. Dešava se.
Godinu dana kasnije već je bilo manje mogućnosti za objašnjenja. Posle poraza od Kairata u Kazahstanu i ubedljivih 5:0 u revanšu, Zvezda je ušla u treće kolo protiv Šerifa kao favorit. Na Marakani je ostalo 1:1, u revanšu 0:1. Za 180 minuta protiv moldavskog prvaka crveno-beli su postigli jedan gol i neuspešno završili još jedan pokušaj za plasman u elitno takmičenje, pre nego što su uopšte stigli do plej-ofa.
Treći udarac možda je bio i najbolniji upravo zato što je delovalo da je Zvezda tog leta spremna da pod Stankovićevom komandom konačno napravi poslednji korak. Pjunik je u trećem kolu Zvezda praktično počistila sa terena, 5:0 u Beogradu i 2:0 u revanšu, a onda je stigao Makabi Haifa. Poraz 2:3 u Izraelu nije bio rezultat koji je posebno zabrinjavao pred punom Marakanom. Zvezda je imala revanš kod kuće i dovoljno kvaliteta da nadoknadi jedan gol. Završilo se 2:2 i još jednom je Liga šampiona ostala sa druge strane vrata za Dejana Stankovića i njegovu Zvezdu.
I eto, četiri godine kasnije stigao je Hapoel Ber Ševa i ista priča dobila je još neprijatniji nastavak. Zvezda, ekipa pravljena da igra Ligu šampiona i ponovo povlašćena na žrebu, nije uspela da postigne gol u dvomeču sa vicešampionom Izraela. I još je na sve to izgledala jako loše u svakom segmentu.
Stankovićev ukupan bilans sa Zvezdom u utakmicama trećeg kola i plej-ofa za Ligu šampiona sada iznosi dve pobede, tri remija i četiri poraza. Međutim, i taj učinak izgleda bolje nego što stvarno jeste, jer su obe pobede ostvarene protiv Pjunika, u dvomeču koji je Zvezda rešila ukupnim rezultatom 7:0.
Ako se gledaju samo utakmice protiv ekipa koje su je na kraju eliminisale, brojka je mnogo neprijatnija, jer na sedam mečeva nije ostvarena nijedna pobeda. Tri remija i četiri poraza protiv Omonije, Šerifa, Makabija Haife i sada Hapoela.
Još važnije, nijednom se ne može govoriti o tome da je Zvezda naletela na neku evropsku silu, niti da ju je žreb naterao da uradi nešto što objektivno nije bila u stanju. Povlašćeni status upravo tome i služi. Zvezda ga je godinama gradila evropskim rezultatima kako bi u najosetljivijem delu kvalifikacija izbegavala najteže moguće prepreke.
Stanković je svaki put vodio ekipu koja je trebalo da prođe dalje, a ne tim koji je morao da napravi iznenađenje. A u sedam utakmica protiv četiri protivnika koji su mu zatvarali put prema Ligi šampiona nije pronašao način da pobedi makar jednom. To je podjednako ozbiljan problem kao i sama činjenica da se četiri puta nije plasirao.
Zašto Stankovićeve ekipe, kada u kvalifikacijama za Ligu šampiona dođu do utakmica u kojima su favoriti i u kojima se sezona lomi, toliko često ostanu ispod svog kvaliteta? Sa Hapoelom piše se istorija koju nije moguće zaobići...