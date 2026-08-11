Dejan Stanković i Liga šampiona - 0/4

Najnoviji pokušaj završen je možda i najubedljivijim neuspehom. Hapoel Ber Ševa dobio je obe utakmice, 1:0 u Sombathelju i 2:0 u Beogradu, pa je srpski prvak završio kvalifikacije bez postignutog gola u 180 minuta - i prvog šuta u okvir gola tek pred kraj - protiv ekipe koja nikako ne pripada evropskoj klasi od koje bi Crvena zvezda trebalo da zazire.

Četvrtak, 19.00: (1,12) Omonija Nikozija (9,50) Linkoln Red Imps (19,0)

Na sve to, nastavlja se crna tradicija jer nijedan srpski tim nije uspeo da eliminiše rivala iz Izraela u ovom veku tokom evropskih kvalifikacija. Može da se dogodi loš dan, da se odigra slaba utakmica ili postavi loše taktika i to je sve bio slučaj večeras na najvećem srpskom stadionu. Stankovićev problem se ozbiljno usložnjava kada se sve njegove eliminacije stave na jedno mesto, jer sada više nema reči o lošem danu.

Počelo je još u septembru 2020. godine, u sezoni koju je pandemija virusa korona pretvorila u nešto što evropski fudbal pre toga nije poznavao. Zvezda je na Kipru protiv Omonije igrala jednu utakmicu umesto klasičnog dvomeča, završila je 1:1 i ispala posle penala. Bilo je to razočaranje, ali i eliminacija kojoj je bilo najlakše pronaći olakšavajuće okolnosti. Dešava se.

Godinu dana kasnije već je bilo manje mogućnosti za objašnjenja. Posle poraza od Kairata u Kazahstanu i ubedljivih 5:0 u revanšu, Zvezda je ušla u treće kolo protiv Šerifa kao favorit. Na Marakani je ostalo 1:1, u revanšu 0:1. Za 180 minuta protiv moldavskog prvaka crveno-beli su postigli jedan gol i neuspešno završili još jedan pokušaj za plasman u elitno takmičenje, pre nego što su uopšte stigli do plej-ofa.

Treći udarac možda je bio i najbolniji upravo zato što je delovalo da je Zvezda tog leta spremna da pod Stankovićevom komandom konačno napravi poslednji korak. Pjunik je u trećem kolu Zvezda praktično počistila sa terena, 5:0 u Beogradu i 2:0 u revanšu, a onda je stigao Makabi Haifa. Poraz 2:3 u Izraelu nije bio rezultat koji je posebno zabrinjavao pred punom Marakanom. Zvezda je imala revanš kod kuće i dovoljno kvaliteta da nadoknadi jedan gol. Završilo se 2:2 i još jednom je Liga šampiona ostala sa druge strane vrata za Dejana Stankovića i njegovu Zvezdu.