Ranjenoj Zvezdi za devet dana stižu Česi
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 22:07
U slučaju novog neuspeha, evropska jesen u Ligi konferencije
Pukao je balon Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, gde je Hapoel Ber Ševa apsolutno nadigrala srpskog šampiona i zasluženo otišla u plej-of za plasman u elitno takmičenje. Crveno-beli izgubili su u Mađarskoj (0:1), onda i u Beogradu (0:2), pa ukupnim rezultatom 3:0 u korist izraelskog šampiona završava se bilo kakvo razmišljanje o Ligi šampiona, od koje su kilometrima daleko ovakvom postavkom i ovakvom igrom.
Crvena zvezda sada ide u plej-of za Ligu Evrope, gde je čeka Viktorija Plzenj za plasman u to takmičenje. U slučaju da beogradski tim ne izbaci narednog rivala, imaće makar sigurno učešće u Ligi konferencija.
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Moraće sada Crvena zvezda da igra plej-of za Ligu Evrope i izbori plasman u takmičenje koje je igrala prošle sezone, gde rival neće biti nimalo lak. Prošlu sezonu su završili na trećem mestu, sa čak 17 bodova zaostatka za Slavijom i 13 za drugim praškim velikanom - Spartom. Protiv Viktorije Plzenj će prvi meč odigrati 20. avgusta u Beogradu, dok će revanš utakmica u Češkoj biti odigrana sedam dana kasnije.
Viktorija Plzenj protiv srpskih klubova
1/16 finala Lige Evrope (2017/18), protiv Partizana – 1:1 prva utakmica, 2:0 revanš
Kvalifikacije za Ligu Evrope (2015/16), protiv Vojvodine - 3:0 prva utakmica, 2:0 druga utakmica
Imaju sigurnu evropsku jesen desetu godinu zaredom i da ispadnu od češkog tima jer bi i tu pored poraza u dvomeču išli u Ligu konferencija, koju do sada nikada nisu igrali. To je rezervna opcija za crveno-bele u ovim evropskim kvalifikacijama. U Ligi konferencije bi bili u drugom šeširu, što je sada projektovano kada se sve raščistilo.
Da su prošli u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, igrali bi protiv azerbejdžanskog Sabaha, ali će ipak oni ili Hapoel Ber Ševa ići u elitno takmičenje.