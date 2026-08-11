Ranjenoj Zvezdi za devet dana stižu Česi

Pukao je balon Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, gde je Hapoel Ber Ševa apsolutno nadigrala srpskog šampiona i zasluženo otišla u plej-of za plasman u elitno takmičenje. Crveno-beli izgubili su u Mađarskoj (0:1), onda i u Beogradu (0:2), pa ukupnim rezultatom 3:0 u korist izraelskog šampiona završava se bilo kakvo razmišljanje o Ligi šampiona, od koje su kilometrima daleko ovakvom postavkom i ovakvom igrom.

Crvena zvezda sada ide u plej-of za Ligu Evrope, gde je čeka Viktorija Plzenj za plasman u to takmičenje. U slučaju da beogradski tim ne izbaci narednog rivala, imaće makar sigurno učešće u Ligi konferencija.