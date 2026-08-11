(Starsport)
(Starsport)

KRAJ: Crvena zvezda – Hapoel Ber Ševa 0:2

uto. 11.08.26. | 21:58

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Kvalifikacije za Ligu šampiona, 3. kolo (revanš, prva utakmica 0:1)

Crvena zvezda – Hapoel Ber Ševa 0:2 (0:0)
/Zlatanović 61, Ist 79/

Sudija: Glen Niberg (Švedska)
Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan (od 80. Katai) - Elšnik (od 46. Abu Fani), Krunić - Bukari (od 73. Čam), Kostov (od 62. Ivanić), Duarte - Enem (od 46. Arnautović)

Hapoel Ber Ševa: Marsijano - Amador (od 90+2 Davidzada), Rotman, Vitor, Mizrahi (od 67. Kanan) - Jehošuha (od 66. Abu Rumi), Ventura, Perec - Ahmad, Ist (od 90+2 Ohana), Zlatanović (od 76. Diop)

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