Istanbul osetio kandže srpskog orla! Vlahović dao tri, a Bešiktaš šest golova pred derbi sa Fenerom

Napadačku raskoš Vlahović je demonstrirao u 59. minutu, kada je lepo sačekao loptu na drugom delu kazenog prostora. Odbrana Čoruma je loše reagovala pod pritiskom, nisu uspeli gosti da izbace loptu od daleko od svog gola, a srpski golgeter je bio spreman da ih kazni. Fudbalski je poklopio tu loptu i poslao je pored nemoćnog Markosa Felipea .

Ni tu nije bio kraj. Imao je Dušan još motiva, ali i dinamita u svojim nogama. Sačekao je pravi trenutak i doveo pune tribine stadiona Bešiktaša do potpunog usijanja. Ispratio je jedan u nizu brzih napada svog tima, osetio mesto gde bi lopta mogla da se odbije posle reakcije gostujuće odbrane, a onda se našao na pravom mestu da je treći put pošalje iza leđa brazilskog čuvara mreže. Taj trenutak je poneo i samog Vlahovića, koji se zaleteo ka najvatrenijim pristalicama domaćeg tima i popeo na ogradu, kako bi sa njima podelio emocije. Glavni arbitar Kagdaš Altaj mu to nije oprostio, već mu je pokazao žuti karton.

Vinćenco Italijano je spoznao da je to Vlahovićev vrhunac večeri i da više nema potrebe izlagati dodatnoj potrošnji i možda rizikovati drugi žuti karton pred izuzetno važan meč sa Fenerbahčeom 5. septembra. U 71. minutu je izveo sa terena srpskog napadača i prepustio ga aplauzima prezadovoljne publike na Bešiktaš parku. Aplaudirala je i kompletna klupa i svi njegovi saigrači na terenu.

Koliko je Vlahović uticao da se podigne čitava ekipa nakon nezadovoljavajueg starta sezone pokazala je i reakcija njegovih igrača u završnici meča. Nisu se zadovoljili domaći sa četiri gola u protivničkoj mreži, već su postigli peti i šesti. Prvo Ilhan Fakili u 73. minutu, a potom i Mihael Muriljo 73. minutu. Tresla se mreža Čoruma i u 86. minutu, ali je pogodak Ernesta Pokua poništen zbog ofsajda.

Dušanu Vlahoviću je ovo bio prvi het-trik od oktobra 2021. godine i pobede Fjorentine nad Specijom, zbog čega se može reći da je apsolutno pronašao sredinu koja je u stanju da probudi njegove napadačke sposobnosti.