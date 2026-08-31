Istanbul osetio kandže srpskog orla! Vlahović dao tri, a Bešiktaš šest golova pred derbi sa Fenerom
Vreme čitanja: 4min | pon. 31.08.26. | 22:15
Fantastično veče srpskog reprezentativca u ubedljivoj pobedi nad Čorumom - 6:2
Izazvao je Dušan Vlahović pravu euforiju u Istanbulu nakon potpisa za Bešiktaš u poslu teškom 90.000.000 evra. Ne da nije imao tremu na predstavljanju pred velikim brojem pristalica turskog kluba, već je dodatno podigao očekivanja navijača, a večeras je na delu pokazao zbog čega je doveden u Bešiktaš! Pristalice Crnih orlova su videle moć srpskog orla, koji je het-trikom povukao ostatak ekipe ka ubedljivoj pobedi nad Čorumom, čime je ekipa Vinćenca Italijana napravila savršenu uvertiru pred gradski derbi sa Fenerbahčeom na stadionu Šukru Saradžoglu - 6:2 (2:0).
Bez ustezanja se može reći da su Vlahovićeva motivacija i efikasnost probudili kompletan tim Bešiktaša. Od početka utakmice je srpski fudbaler bio rešen da se upiše u strelce. Propustio je veliku šansu u 13. minutu i imao još nekoliko dobrih prilika u prvih pola sata, ali je konačno pogodio u 42. minutu. Tada je i Orkun Kokdžu poakazao kakav je sportista. Iako je reprezentativac Turske zadužen za izvođenje najstrože kazne, prepustio je Vlahoviću tu čast i omogućio mu da izvede najstrožu kaznu posle igranja rukom Alešandrea Penetre. Srpski reprezentativac mu je bio izuzetno zahvalan zbog toga, ali se nije zadovoljio samo jednom golom, već je nastavio dalje da kidiše ka protivničkom golu.
Izabrane vesti
Napadačku raskoš Vlahović je demonstrirao u 59. minutu, kada je lepo sačekao loptu na drugom delu kazenog prostora. Odbrana Čoruma je loše reagovala pod pritiskom, nisu uspeli gosti da izbace loptu od daleko od svog gola, a srpski golgeter je bio spreman da ih kazni. Fudbalski je poklopio tu loptu i poslao je pored nemoćnog Markosa Felipea.
Ni tu nije bio kraj. Imao je Dušan još motiva, ali i dinamita u svojim nogama. Sačekao je pravi trenutak i doveo pune tribine stadiona Bešiktaša do potpunog usijanja. Ispratio je jedan u nizu brzih napada svog tima, osetio mesto gde bi lopta mogla da se odbije posle reakcije gostujuće odbrane, a onda se našao na pravom mestu da je treći put pošalje iza leđa brazilskog čuvara mreže. Taj trenutak je poneo i samog Vlahovića, koji se zaleteo ka najvatrenijim pristalicama domaćeg tima i popeo na ogradu, kako bi sa njima podelio emocije. Glavni arbitar Kagdaš Altaj mu to nije oprostio, već mu je pokazao žuti karton.
Vinćenco Italijano je spoznao da je to Vlahovićev vrhunac večeri i da više nema potrebe izlagati dodatnoj potrošnji i možda rizikovati drugi žuti karton pred izuzetno važan meč sa Fenerbahčeom 5. septembra. U 71. minutu je izveo sa terena srpskog napadača i prepustio ga aplauzima prezadovoljne publike na Bešiktaš parku. Aplaudirala je i kompletna klupa i svi njegovi saigrači na terenu.
Koliko je Vlahović uticao da se podigne čitava ekipa nakon nezadovoljavajueg starta sezone pokazala je i reakcija njegovih igrača u završnici meča. Nisu se zadovoljili domaći sa četiri gola u protivničkoj mreži, već su postigli peti i šesti. Prvo Ilhan Fakili u 73. minutu, a potom i Mihael Muriljo 73. minutu. Tresla se mreža Čoruma i u 86. minutu, ali je pogodak Ernesta Pokua poništen zbog ofsajda.
Dušanu Vlahoviću je ovo bio prvi het-trik od oktobra 2021. godine i pobede Fjorentine nad Specijom, zbog čega se može reći da je apsolutno pronašao sredinu koja je u stanju da probudi njegove napadačke sposobnosti.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
TURSKA, 3. KOLO
Petak
Genčlerbirligi - Erzurum 1:1 (0:0)
/Traore 66 - Tozlu 55/
Subota
Konja – Kodžaeli 1:2 (1:0)
/Zukru 39ag – Haidara 72, Altunbas 86/
Galatasaraj – Geztepe 3:2 (1:1)
/Sančez 33, Sara 55, Osimen 63pen – Miroši 16, Žuan 65/
Gazijantep – Rize 1:2 (0:2)
/Aris 90+1ag – Bulut 12, Sou 35/
Nedelja
Bašakšehir – Kasimpaša 1:1 (1:0)
/Šomurodov 18 – Dijabate 81/
Ejup – Alanja 2:1 (1:1)
/Abdulahi 39, Žil 90+4 - Usluoglu 1/
Samsun – Fenerbahče 0:2 (0:1)
/Murići 3, Ajdin 50/
Ponedeljak
Amed - Salah 2:1 (1:1)
/Sor 45+5, Orban 90 - Salah 11/
Bešiktaš - Čorum 6:2 (2:0)
/Černi 9, Vlahović 43pen, 59, 66, Fakili 73, Muriljo 83 - Diomande 52, Mahmić 77/
*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax