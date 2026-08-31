Banki čestitao Srbiji: Iskoristila sve svoje prednosti, imamo rupe koje moramo da popunimo

Italijani su počeli sa otplatom duga Srbiji i pobeda svetskog vicešampiona u Pezaru zlata je vredna, ujedno i opterećujuća za drugu stranu.

Igrači Luke Bankija želeli su da nastave niz koji je traje već nekoliko godina, ali su Marko Gudurić i Aleksa Avramović pre svih pokazali da je vreme da se slika promeni.

“Čestitamo Srbiji koja je odigrala jako ozbiljnu utakmicu. Iskoristili su sve svoje prednosti u pogledu veština i veličine, ali mislim da smo veći deo utakmice mogli da se nosimo sa tim. Sviđa mi se borba naših momaka, kako smo reagovali u trenucima kada je to bilo važno. Ipak, nedostajalo nam je nešto preko toga. Rezultat na poluvremenu nije pokazivao pravu sliku utakmice, ipak morali smo da jurimo minus i to nas je dugoročno koštalo energije i lucidnosti. Nije lako tako nešto uraditi pred početak sezone, zbog košarke koju želimo da igramo i nije lako”, počeo je Banki pa dodao:

”Način na koji su se momci spremali u ove dve sedmice je sjajan, znali smo da se sada scenario menja, da igramo protiv timova sa NBA zvezdama, da nas čekaju Turska i Srbija, morali smo da se menjamo od početka. To smo i uradili na treninzima, pokazali smo to večeras, ali i protiv BiH. Ali, imamo još neke rupe koje moramo da popunimo, da pokažemo da možemo više. Povrh svega, uspeli smo da se vratimo u trećoj četvrtini, ali nismo uspeli da ostanemo do kraja u igri. Znam koliko je teško boriti se protiv ovakve ekipe, ali sviđa mi se kako smo reagovali”.