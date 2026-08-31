Njukaslov gorostas od 75.000.000 na pozajmici u Juventusu
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 22:29
Otvara se put za odlazak Džonatana Davida u Atletiko Madrid
Stigao je Nik Voltemade pre samo godinu dana u Njukasl kao drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Plaćen 75.000.000 evra Štutgartu, kao odgovor na odlazak Aleksandra Isaka, jedinog za kojeg je klub sa severoistoka Engleske izdvojio više novca. Ali u njegove kopačke nije uspeo da uđe. I zato - odlazi.
Samo godinu dana kasnije, Voltemade menja sredinu. Ne i i boju dresa. Njukasl je utanačio sve detalje sa Juventusom oko pozajmice nemačkog gorostasa, koji će narednu sezonu provesti u dresu Stare dame. Torinski klub će za jednogodišnje usluge nemačkog reprezentativca platiti 5.000.000 evra i pride pokriti njegovu celu platu.
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Ko je mogao da zamisli ovakav rasplet kada je Nemac tek stigao u Njukasl? U prvih pet kola postigao je četiri gola, pa su navijači polako počeli da zaboravljaju na rastanak sa Isakom. Do kraja 2025. još tri puta je zatresao mrežu, ali je onda usledio pad. U čitavoj 2026. samo jednom je u Premijer ligi tresao mrežu, a sa padom forme smanjivala mu se i minutaža.
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Iako su iz kluba još u junu poručivali da neće ni razmatrati ponude za napadača, odlazak Edija Haua i dolazak Matijasa Jajslea na klupu engleskog kluba stavili su tačku na mogućnost da provede i aktuelnu sezonu na Ostrvu. U uvodna dva kola nove sezone Premijer lige odigrao je samo 19 minuta. Dovoljno da upiše asistenciju, ali ne i da ubedi ljude u klubu da treba da ostane.
Novi trener crno-belih ipak više voli pokretljivijeg igrača u vrhu napada, što se nikako ne uklapa u opis nemačkog gorostasa. Voltemadeu je presudio dolazak Matijasa Fernandeza Parda, za kojeg se čeka još samo ozvaničenje transfera za koji će engleski klub izdvojiti 60.000.000 evra.
Voltemadeov odlazak donosi veliko olakšanje i Atletiku, koji je u završnici prelaznog roka sve snage usmerio na dovođenje Džonatana Dejvida. Pronalazak zamene za Kanađanina trebalo bi da znači i da će ga Juventus konačno pustiti put Madrida.
Dejvid je početkom prošle sezone stigao iz Lila kao slobodan igrač, ali se partijama uklopio u sivilo Juventusa. Odigrao je 35 ligaških utakmica, postigao šest golova i upisao četiri asistencije.
Atletiko bi tokom ove sezone trebalo da preuzme polovinu njegove plate, a imaće i mogućnost da ga otkupi za 25.000.000 evra, ukoliko bivši fudbaler Lila zablista u Madridu.