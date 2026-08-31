Njukaslov gorostas od 75.000.000 na pozajmici u Juventusu

Ko je mogao da zamisli ovakav rasplet kada je Nemac tek stigao u Njukasl? U prvih pet kola postigao je četiri gola, pa su navijači polako počeli da zaboravljaju na rastanak sa Isakom. Do kraja 2025. još tri puta je zatresao mrežu, ali je onda usledio pad. U čitavoj 2026. samo jednom je u Premijer ligi tresao mrežu, a sa padom forme smanjivala mu se i minutaža.

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Iako su iz kluba još u junu poručivali da neće ni razmatrati ponude za napadača, odlazak Edija Haua i dolazak Matijasa Jajslea na klupu engleskog kluba stavili su tačku na mogućnost da provede i aktuelnu sezonu na Ostrvu. U uvodna dva kola nove sezone Premijer lige odigrao je samo 19 minuta. Dovoljno da upiše asistenciju, ali ne i da ubedi ljude u klubu da treba da ostane.

Novi trener crno-belih ipak više voli pokretljivijeg igrača u vrhu napada, što se nikako ne uklapa u opis nemačkog gorostasa. Voltemadeu je presudio dolazak Matijasa Fernandeza Parda, za kojeg se čeka još samo ozvaničenje transfera za koji će engleski klub izdvojiti 60.000.000 evra.