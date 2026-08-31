Alimpijević otkrio: Jokić primao infuzije tri dana, nijednog trenutka nije odustao već se borio
Vreme čitanja: 3min | pon. 31.08.26. | 22:32
“Iskreno, te defanzivne rotacije sam video mnogo puta, zato volim da igram za reprezenaciju i takmičim se, jer je pobeda važnija od svega”, rekao je kapiten Srbije
Strašno važnu pobedu ostvarila je Srbija u Pezaru (76:64) za drugo mesto u Grupi J i utisak da smo odigrali najbolju utakmicu otkako igramo pod selektorom Dušanom Alimpijevićem!
Naši košarkaši iskontrolisali su utakmicu u gotovo kompletnom drugom poluvremenu i na krilima Alekse Avramovića i Marka Gudurića, te Nikole Milutinova, Ognjena Dobrića i drugih momaka koji su dali veliki doprinos pobedi svojim zalaganjem, energijom i koncentracijom napravili veliki korak ka Kataru 2027. godine.
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Sve to sa ponosom gleda selektor Dušan Alimpijević.
“Moram da budem jako srećan zbog pobede u ovako vrućoj atmosferi, zbog pobede nad dobrim timom i trenerom. Znali smo za sve opasnosti koje nam prete od Italije, ali verujem da smo uradili dobar posao u odbrani. Ono zbog čega sam najviše ponosan je način igre našeg tima, svi smo bili kao porodica, borili smo se jedni za druge, igrali smo jaku odbranu. Uticaj momaka sa klupe bio je jako bitan. Ovo nam je druga utakmica u kojoj su momci sa klupe imali veliki uticaj na pobedu”, počeo je Alimpijević i zatim otkrio:
”Jedna od najvažnijih stvari je ta što su svi igrali sa istom dozom posvećenosti i energije. Gospodin koji je sedeo pored mene (Nikola Jokić pr. au) je naš kapiten i bio je jako bolestan u poslednja tri dana. U poslednja tri dana primio je nekoliko infuzija, uključujući i danas. Jokić je odbio da odustane i ostavi momke na cedilu. Došao je da igra, nikad se nije žalio, ništa nam nije rekao, radio je ono što je radio i ponosni smo što imamo ovakvog kapitena”.
U dahu je nastavio:
”Ne bih da nekoga zaboravim, ali svako je dao doprinos pobedi, da li jednim skokom, odbranom ili nečim drugim... Sve je bilo važno, ali neki momci su uradili dosta ‘prljavog posla’, borili se, skakali, izlazili na protivničke šuteve, davali nam energiju... Tanasković, Dangubić, Gudurić, Avramović, Dobrić, Lakić... Svi su dali sve od sebe”.
Kapiten Nikola Jokić rekao je da se u Italiji osećao prijatno, iako nije imao prepoznatljivu partiju.
“Prvo bih se zahvalio italijanskoj publici, bila je sjajna i bila je super atmosfera. Imam dosta prijatelja u Italiji i ovde mi je uvek lepo, uvek sam se osećao dobrodošlim”, počeo je Jokić, pa nastavio:
”Prvih nekoliko minuta utakmica Italija je igrala jako agresivno i forsirala svoj ritam, fizikalnu košarku. Ali, kada smo preuzeli vođstvo, kontrolisali smo meč do kraja. Postojao je mali prozor u trećoj deonici kada su nam vezali osam poena i izjednačili, ali energija Dangubića, Lakića, Tanaskovića i Dobrića je bila fantastična i mislim da su nam doneli dodatne posede, poene i energiju koja nas je vukla do kraja. Naravno, Avramović i Gudurić su odigrali sjajno, ali ovi momci su bili duša naše pobede”.
Novinar je konstatovao da je Italija defanzivno uradila dobar posao na Jokiću, na šta se i kapiten Srbije delimično saglasio.
“Iskreno, te defanzivne rotacije sam video mnogo puta, zato volim da igram za reprezenaciju i takmičim se, jer je pobeda važnija od svega. Ako mogu da pomognem i bez lopte i uradim šta mogu da momci imaju više pozicija, meni to mnogo znači. Naravno, igrači Italije su uradili dobar posao i bili su agresivni, ali nije to nešto što već nisam viđao”.
Sledeći meč Srbija igra 26. novembra u Litvaniji i tri dana kasnije stiže nam Italija.