Alimpijević otkrio: Jokić primao infuzije tri dana, nijednog trenutka nije odustao već se borio

Sve to sa ponosom gleda selektor Dušan Alimpijević.

“Moram da budem jako srećan zbog pobede u ovako vrućoj atmosferi, zbog pobede nad dobrim timom i trenerom. Znali smo za sve opasnosti koje nam prete od Italije, ali verujem da smo uradili dobar posao u odbrani. Ono zbog čega sam najviše ponosan je način igre našeg tima, svi smo bili kao porodica, borili smo se jedni za druge, igrali smo jaku odbranu. Uticaj momaka sa klupe bio je jako bitan. Ovo nam je druga utakmica u kojoj su momci sa klupe imali veliki uticaj na pobedu”, počeo je Alimpijević i zatim otkrio:

”Jedna od najvažnijih stvari je ta što su svi igrali sa istom dozom posvećenosti i energije. Gospodin koji je sedeo pored mene (Nikola Jokić pr. au) je naš kapiten i bio je jako bolestan u poslednja tri dana. U poslednja tri dana primio je nekoliko infuzija, uključujući i danas. Jokić je odbio da odustane i ostavi momke na cedilu. Došao je da igra, nikad se nije žalio, ništa nam nije rekao, radio je ono što je radio i ponosni smo što imamo ovakvog kapitena”.

U dahu je nastavio:

”Ne bih da nekoga zaboravim, ali svako je dao doprinos pobedi, da li jednim skokom, odbranom ili nečim drugim... Sve je bilo važno, ali neki momci su uradili dosta ‘prljavog posla’, borili se, skakali, izlazili na protivničke šuteve, davali nam energiju... Tanasković, Dangubić, Gudurić, Avramović, Dobrić, Lakić... Svi su dali sve od sebe”.