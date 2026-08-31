Toko Šengelija pretvara gruzijski san o Kataru u stvarnost
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 22:18
Još jedna veoma bitna pobeda ekipe Aleksandra Džikića
Kada imate čoveka koji, kada potpisuje ugovor za klubove, stavlja obaveznu klauzulu da mora da igra za reprezentaciju bez obzira na termin utakmice, onda tom nacionalnom timu sve ide lakše. Nije puno takvih igrača, možda je zapravo jedini na svetu takav Toko Šengelija, čovek koji ne priznaje klupski veto kada se igra Evroliga, niti umor od letova. Sada već živa legenda košarke u Gruziji nastavlja da predvodi svoj tim do ključnih pobeda u kvalifikacijama za Mundobasket naredne godine, ostavljajući srce na parketu u svakom prozoru FIBA kalendara.
Ako ovako ekipa srpskog trenera Aleksandra Džikića nastavi, onda ćemo gledati Gruziju naredne godine u Kataru. Večeras su savladali uvek neugodnu Portugaliju rezultatom 98:90 u meču koji je od prve do poslednje sekunde pucao od elektriciteta i taktičkog nadmudrivanja.
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Ko je pratio Evrobasket prošle godine zna da je Portugalija bila veliko iznenađenje, jer je to bila skupina ljudi okupljena oko moćnog NBA centra Nemijasa Kete. Međutim, ta skupina momaka, od kojih su mnogi pre proboja u košarkaški vrh radili u buticima i prodavali odeću, dokazala je da im uloga autsajdera savršeno leži. Bili su kadri da mnogima pomrse račune, čak su i Srbiju ozbiljno namučili u Rigi, a i sada se otvoreno i drsko bore da dođu do planetarne smotre. Ipak, večeras preko gruzijskog zida nisu mogli.
Razlog? Toko Šengelija. Novi član Dubaija odigrao je meč kao u transu i prosto dominirao terenom. Nije izlazio iz igre, proveo je doslovno svaki sekund na parketu, ubacio 26 poena, pohvatao ključne skokove i predvodio svoj tim do pobede.
Utakmica inače nije dobro počela po Gruziju. Posle prve deonice bili su u minusu od osam poena, dok je portugalska tranzicija mrvila gruzijsku odbranu. Međutim, u nastavku su stvari pod taktičkom palicom Aleksandra Džikića došle na svoje mesto. Gruzijci su zategli odbranu, ubrzali protok lopte i sve preostale tri deonice rešili u svoju korist. Na kraju su rutinski i iskusno priveli posao kraju protiv tvrdog protivnika koga je predvodio već pomenuti Keta sa impozantnim dabl-dabl učinkom od 20 poena i 11 skokova.
Gruzija sada grabi krupnim koracima ka Kataru, a Toko Šengelija još jednom dokazuje da je nacionalni dres za njega svetinja iznad svake klupske plate.