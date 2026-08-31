Toko Šengelija pretvara gruzijski san o Kataru u stvarnost

Kada imate čoveka koji, kada potpisuje ugovor za klubove, stavlja obaveznu klauzulu da mora da igra za reprezentaciju bez obzira na termin utakmice, onda tom nacionalnom timu sve ide lakše. Nije puno takvih igrača, možda je zapravo jedini na svetu takav Toko Šengelija, čovek koji ne priznaje klupski veto kada se igra Evroliga, niti umor od letova. Sada već živa legenda košarke u Gruziji nastavlja da predvodi svoj tim do ključnih pobeda u kvalifikacijama za Mundobasket naredne godine, ostavljajući srce na parketu u svakom prozoru FIBA kalendara.

Ako ovako ekipa srpskog trenera Aleksandra Džikića nastavi, onda ćemo gledati Gruziju naredne godine u Kataru. Večeras su savladali uvek neugodnu Portugaliju rezultatom 98:90 u meču koji je od prve do poslednje sekunde pucao od elektriciteta i taktičkog nadmudrivanja.