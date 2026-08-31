Ukrajina gazi ka Mundobasketu: Mihajluk i as Budućnosti zatrpali koš Crne Gore

Podredili su igru Svjatoslavu Mihajluku, njihovom jedinom NBA igraču (igra za Jutu) i on dosad nije razočarao. Crnogorcima je dao 23 poen, a imao je i šest skokova i četiri asistencije. Oduvek je poznat kao odličan šuter, ali je tokom godina razvio i ostale delove igre, pa je sada za FIBA nivo zaista elitni skorer koji može da postiže poene na sva tri nivoa (prodor, poludistanca, šut za tri).

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Ukrajina je tokom cele utakmice imala kontrolu i od sredine druge četvrtine držala je rivala na 7-10 poena zaostatka. U jednom momentu treće deonice Crna Gora je uspela da povede nakon poena Petra Popovića, međutim usledila je serija gostiju 10:0 kojom se Ukrajina ponovo odlepila.

Igrači Zvezdana Mitrovića nisu mogli da se sastave na startu četvrtog kvartala i dozvolili su Ukrajincima da se odlepe na čak 18 poena razlike. Probali su da spasu šta se spasti može i ublaže poraz u čemu su i uspeli, ali pobeda gostujućeg tima se ni u jednom momentu nije dovodila u pitanje.

Pored Mihajluka, valja istaći Dmitra Skapinceva koji je ubacio 15 poena uz sedam skokova, Oleksandar Kovilar, inače košarkaš Budućnosti, takođe je brojao do 15, a 14 poena dao je Maksim Šulga, novi igrač Real Madrida.

Što se tiče Crne Gore, nju je predvodio naturalizovani Jogi Ferel sa 22 poena, Jovan Kljajić je dao 13, dok su Petar Popović i Zoran Vučeljić doprineli sa po 10 poena.