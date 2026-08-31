Pusti fudbal, radimo li posao? Imamo dogovor, evo ruka! Čekajte, nešto se pita i Samardžić (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | pon. 31.08.26. | 22:58
Dupla pobeda Atalante – kapitulacija Bolonje i za stolom i na terenu. Džonatan Rou seli se u Bergamo, a tri boda u dubokoj nadoknadi doneo je srpski vezista – 1:0
Imali su čitavo leto, ali kako to biva, mnogi klubovi dočekali su poslednji čas, ući će u poslednji dan prelaznog roka i neće obaviti sve što su zamislili ili će to učiniti u „pet do dvanaest“. Rastezala je Bolonja, odugovlačila, odbijala da proda Džonatana Roua i dočekala da Atalanti, koja bi da ga uzme, dođe u goste.
Delili su megdan i u većem delu duela – slabo šta pokazali. Kao da im je utakmica bila u drugom planu, kao da je bilo ono: pusti fudbal, radimo li posao? Rade! U Bergamu je pao dogovor oko transfera Džonatana Roua, kapitulirala je Bolonja za stolom, a Lazar Samardžić se postarao da u nadoknadi kapitulira i na terenu – 1:0 (0:0).
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Vreme je proticalo, na terenu su Atalanta i Bolonja pružali mršavu fudbalsku predstavu. Izglednih prilika bilo je minimalno. Nešto konkretniji bili su gosti, makar nešto iole vredno pomena su uradili. Boginji provincije je u završnici prvog poluvremena popustila koncentracija kada je Federiko Bernardeski zavrnuo na drugu stativu. Utrčao je defanzivcima iza leđa Luis Ferguson, poklopio je loptu, međutim, Marko Karneseki mu se isprečio…
Siline u šutu je bilo, ali je Škot tukao pravo u čuvara mreže Atalante. U drugoj situaciji Marko Karneseki bio je nemoćan, opružio se početkom nastavka kada je Nikolo Kambijagi zavukao u sredinu i tukao po dijagonali – prodrmao je stativu! I bilo je to nešto najbolje što je Bolonja uradila u čitavom drugom delu utakmice do prodora Federika Bernardeskija pred nadoknadu, kada se treći put istakao golman Dee.
Činilo se da je to – to. Ali, nije bilo, nešto se pitao i Lazar Samardžić.
Sredinom drugog poluvremena srpski reprezentativac ušao je u igru umesto Edersona, tada je i Nikola Krstović zamenio Đanluku Skamaku. Obojica su bili vrlo tihi, a onda je kreativni vezista opalio u dubokoj nadokandi. Bila je velika razdaljina, lopta je propadala, odskočila i prevarila Lukaša Skorupskog. Prošla je kroz ruke poljskom golmanu…
Bio je to prvenac srpskog veziste za Atalantu u novoj sezoni, a ujedno i prvi pogodak u zvaničnoj utakmici još od marta meseca i duela sa minhenskim Bajernom u Ligi šampiona.
E, sada, što se tiče operacije oko koje su u Bergamu sastančili čitav dan, situacija je sledeća: Atalanta i Bolonja postigli su dogovor oko Džonatana Roua. Klub sa stadiona Renato Dal‘Ara prihvatio je da ga pošalje na pozajmicu vrednu 5.000.000 evra. Ugovoren je i obavezan otkup za 30.000.000 evra, a ubačeni su i bonusi od 5.000.000. Englesko krilo pojačaće navalu Boginje provincije i u dobrom trenutku po Lazara Samardžića stigao je ovaj pogodak.
Ne, nisu ista pozicija, mada u određenim kombinacijama Džonatan Rou, koji nije bio u kombinaciji za današnji meč, može da odigra iza napadača. Ali, nekolicinu igrača koji mogu da igraju na nekoliko pozicija ima Mauricio Sari i danas mu je momak rođen u Berlinu poslao signal da ima šta da mu ponudi.
SERIJA A – 2. KOLO
Petak
Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramos 69, Halal 89ag/
Subota
Monca - Udineze 2:3 (1:3)
/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkam 45+3/
Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)
/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
/Gonzales 63, Kopmajners 88/
Nedelja
Napoli - Komo 1:2 (1:2)
/Hejlund 30 - Baturina 17, Duvikas 34/
Kaljari - Inter 0:1 (0:1)
/Čalhanoglu 9/
Lacio - Đenova 1:0 (1:0)
/Fratezi 25/
Ponedeljak
Leče - Roma 0:4 (0:3)
/Malen 4, 23, Soule 25, Mora 65/
Atalanta - Bolonja 1:0 (0:0)
/Samardžić 90+6/