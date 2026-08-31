Pusti fudbal, radimo li posao? Imamo dogovor, evo ruka! Čekajte, nešto se pita i Samardžić (VIDEO)

Imali su čitavo leto, ali kako to biva, mnogi klubovi dočekali su poslednji čas, ući će u poslednji dan prelaznog roka i neće obaviti sve što su zamislili ili će to učiniti u „pet do dvanaest“. Rastezala je Bolonja, odugovlačila, odbijala da proda Džonatana Roua i dočekala da Atalanti, koja bi da ga uzme, dođe u goste.

Delili su megdan i u većem delu duela – slabo šta pokazali. Kao da im je utakmica bila u drugom planu, kao da je bilo ono: pusti fudbal, radimo li posao? Rade! U Bergamu je pao dogovor oko transfera Džonatana Roua, kapitulirala je Bolonja za stolom, a Lazar Samardžić se postarao da u nadoknadi kapitulira i na terenu – 1:0 (0:0).