Emotivni Avramović: Neću zaboraviti nikada reči Davidovca, mislili smo da je gotovo za Milutinova

Posebno je istakao ulogu Marka Gudurića , ali i neviđenu požrtvovanost Nikole Milutinova , čiji je potez uplašio sve prisutne u dvorani. "Marko Gudurić je bio fantastičan, vukli su nas i ofanzivni skokovi. Nikoli Milutinovu je pao čovek na nogu, u jednom trenutku smo mislili da je za njega utakmica završena... A on je samo rekao da može! To je pravi odnos prema reprezentaciji. Na nama je samo da idemo napred, da grizemo i da se borimo."

A problema pred ovaj duel bilo je napretek. Zdravstveni bilten bio je daleko od idealnog, ali izgovori u ovoj ekipi ne postoje. "Nikola Jokić je bio bolestan. Jovan Novak je bio bolestan. Ali nema izgovora! Svi ginemo za ovaj grb i ponašamo se kao da je svaka utakmica nešto posebno" , poručio je Avramović .

Pobeda nad Azurima ima poseban ukus zbog neugodne tradicije koja je konačno prekinuta. Italijani su godinama bili naša "crna mačka", ali toj dominaciji je sada došao kraj.

"U poslednjih pet ili šest utakmica, četiri smo izgubili od njih. Znamo koliko su nam problema pravili. Što bi rekao naš drug Jan, imali su naš broj telefona, iskreno, znali su tačno kako da igraju sa nama. Ali danas... Danas je bilo naše veče!"

Na pitanje novinara da li je u bilo kom trenutku bilo sumnje u konačan ishod, Aleksa nije ostavio nimalo prostora za dilemu.

"Nikada! Bog je uvek neko ko nas gura napred. Iako ja sa lične strane nisam imao svoje šutersko veče, nisam odustajao. Hvala mu na tome, a pre svega hvala mojim saigračima."

Kao ključni detalj utakmice i dokaz neverovatne hemije u svlačionici, Avramović je izdvojio momenat sa pauze između dva poluvremena. U tim trenucima emotivni naboj dostigao je vrhunac.

"Neću zaboraviti šta mi je Dejan rekao na poluvremenu... Neću zaboraviti te reči! Stvarno, to je nešto što mi imamo ovde, nešto što ne može da se poredi ni sa čim drugim. Ta energija, ta emocija i to prijateljstvo."

Radoznali novinari pokušali su da saznaju šta je to stalo u te mistične i pokretačke reči na pauzi, ali je Aleksa uz osmeh i čvrst stav sačuvao tajnu svlačionice za sebe: "Možeš li da nam otkriješ šta ti je rekao?"

"Ne."