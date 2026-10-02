Italijani postaju otrov: Francuzima je protiv ovakvog Donarume bod puna kapa

Mnogo toga negativnog pričalo se o novoj generaciji Italije, koja objektivno nema kvalitet slavnih prethodnika, ali počinje da stvara stil igre koji će mnogima da pomrsi konce. Selekcija Roberta Mančinija bila je dezorijentisana protiv Belgije u Rimu, potom se konsolidovala velikim trijumfom u Bursi, a večeras je u Parizu bila zreo tim, koji je vrlo dobro znao šta želi i došao do zasluženog boda na Stadionu Francuska - 1:1 (0:0).

Ekipa Zinedina Zidana ima za čim da žali iz drugog poluvremena, gde je blistao Đanluiđi Donaruma, ali su Italijani uspeli da se uzdignu nakon pogotka Majkla Olisea iz 55. minuta i zahvaljujući lukavosti Alesandra Bastonija stignu do izjednačenja u 68. minutu. Ispostavilo se da je to i konačan rezultat utakmice. Francuzi su bili bliži pobedi, ali su razočarali u prvom poluvremenu, pa se može reći da im je bod puna kapa, posebno što su Italijani svoj bod zaslužili.