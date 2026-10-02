Italijani postaju otrov: Francuzima je protiv ovakvog Donarume bod puna kapa
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 22:51
Bez pobednika na Stadionu Francuska – 1:1
Mnogo toga negativnog pričalo se o novoj generaciji Italije, koja objektivno nema kvalitet slavnih prethodnika, ali počinje da stvara stil igre koji će mnogima da pomrsi konce. Selekcija Roberta Mančinija bila je dezorijentisana protiv Belgije u Rimu, potom se konsolidovala velikim trijumfom u Bursi, a večeras je u Parizu bila zreo tim, koji je vrlo dobro znao šta želi i došao do zasluženog boda na Stadionu Francuska - 1:1 (0:0).
Ekipa Zinedina Zidana ima za čim da žali iz drugog poluvremena, gde je blistao Đanluiđi Donaruma, ali su Italijani uspeli da se uzdignu nakon pogotka Majkla Olisea iz 55. minuta i zahvaljujući lukavosti Alesandra Bastonija stignu do izjednačenja u 68. minutu. Ispostavilo se da je to i konačan rezultat utakmice. Francuzi su bili bliži pobedi, ali su razočarali u prvom poluvremenu, pa se može reći da im je bod puna kapa, posebno što su Italijani svoj bod zaslužili.
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Uprkos uvodnoj inicijativi Francuske, Italija je stvarala opasnije prilike, počevši od devetog minuta kada je Mojze Ken sa druge stative promašio zicer nakon ubačene lopte Kajodea. Francuzi su jedinu pravu opasnost stvorili u 23. minutu, kada je centaršut Olisea pogodio gornji deo prečke, da bi Italijani u samom finišu opasno zapretili preko Esposita i Fratezija, čiji je udarac u 41. minutu u poslednjem trenutku izblokiran. Prvo poluvreme zaključeno je poništenim golom Kena u 42. minutu zbog ofsajda, nakon što je napadač iz gužve sa nekoliko metara uspeo da savlada Manjana.
Francuska je imala posed i terensku inicijativu, ali je bila bezopasna u završnici, bez ijednog udarca koji bi ozbiljno stavio Donarumu na muke. Italija se branila disciplinovano, a iz brze tranzicije delovala je daleko konkretnije, pa na pauzu otišla sa nešto većim žalom jer je pored poništenog pogotka propustila bar dve kolosalne šanse za vođstvo.
Drugo poluvreme počelo je žestokim pritiskom Francuske i bravurama Donarume, koji je u 48. minutu fantastičnom dvostrukom odbranom zaustavio udarce Dezirea Duea i Usmana Dembelea, ali je u 55. minutu bio nemoćan pred sjajnim Majklom Oliseom, koji je iz odlično izvedenog slobodnog udarca doveo Zidanov tim u vođstvo. Italija se u potpunosti vratila u meč u 68. minutu kada je Alesandro Bastoni kaznio veliku nepažnju Adrijena Rabioa, presekao loptu i rutinski matirao Majka Menjana.
Usledila je serija novih spektakularnih odbrana Donarume - pre svega kod udarca Rabioa u 70. i dva puta kod pokušaja Kamavinge u samom finišu. Francuska u 85. minutu ostala sa igračem manje nakon što je Upamekano dobio drugi žuti karton zbog povlačenja Kena. Donaruma je spasao svoju ekipu u trenucima najveće dominacije protivnika, dok Italijani u samoj završnici nisu uspeli da iskoriste igrača više i dođu do potpunog preokreta. Najbliži tome bio je Nikolo Barela, čiji je udarac u 88. minutu završio preko prečke francuskog gola.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 3. KOLO
Petak
GRUPA 1
Belgija - Turska 3:0 (1:0)
/De Brujne 10, De Brujne 59, Lukaku 76/
Francuska - Italija 1:1 (0:0)
/Olise 55 - Bastoni 68/