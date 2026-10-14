Italijani tvrde: Pavlović potpisao ugovor do 2031.

Dve godine kasnije Strahinja Pavlović je jedna od glavnih uzdanica Milana. Igrač kojeg rosoneri vide kao defanzivca na duge staze. I zato je Pavlović u utorak, kako tvrde italijanski novinarski insajderi, potpisao novi ugovor sa klubom sa San Sira koji važi do leta 2031. godine!

Srpski fudbaler je juče bio u klupskim prostorijama, gde je potpisao ugovor, a očekuje se da u narednih dan-dva Milan zvanično potvrdi informaciju.

Kako se ranije pisalo, Gazeta delo Sport iz njenih izvora, Pavlović je dobio duplo bolje uslove od dosadašnjih. Po novom, kršni defanzivac bi trebalo da zarađuje između 3.000.000 i 3.500.000 evra godišnje.

Pavlović je korak po korak gradio karijeru u dresu Milana i postao vremenom jedan od ljubimaca navijača zbog beskompromisne borbenosti, požrtvovanja, ali i stalnih ubacivanja u napad, koja su često timu donosila rezultate.

Štoper reprezentacije Srbije je karijeru počeo u Partizanu, put ga je onda vodio u Monako, pa na pozajmice u Serkl Briž i Bazel, pa u Red Bul Salcburg odakle je 2024. stigao na San Siro.