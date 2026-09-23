Kratak je put od kraja karijere do demantovanja samog sebe

Objasnio je u podkastu o čemu se radi, što su svi preneli, pa je delovalo da je gotovo.

"Imam osećaj da sam dao sve što sam imao košarci i da je sve što imam u životu došlo zahvaljujući košarci. Zahvalan sam što sam uopšte uspeo da stignem do NBA lige i što sam mogao da igram devet godina. Mislim da nikada nisam dostigao svoj vrhunac i to boli. Ali u isto vreme, postoje ljudi koji nemaju ni obrok da pojedu uveče. Tako gledam na svet", rekao je u svom podkastu.

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Nekadašnji drugi pik na NBA draftu proveo je devet sezona u NBA ligi, gde je igrao za Los Anđeles Lejkerse, Nju Orleans Pelikanse, Čikago Bulse i Klivlend Kavalirse. Posle prve sezone u Los Anđelesu izabran je u drugu najbolju petorku rukija, kada je bio baš velika nada. Međutim, nije mogao da ostane u Lejkersima kada je došao Lebron Džejms, pa je trejdovan. Najbolje je igrao za Čikago Bulse u sezoni 2021/22, kada su Bikovi bili prvi na Istoku, ali posle teške povrede, više nije bilo isto. U januaru 2022. zadobio je povredu levog kolena, posle čega je na kraju morao da se podvrgne višestrukim hirurškim zahvatima. S obzirom prve operacije nisu rešile problem, Bol je u martu 2023. godine podvrgnut transplantaciji meniskusa i hrskavice.

Zbog povrede je propustio celu sezonu 2022/23, kao i sezonu 2023/24, pre nego što se vratio na NBA parket u dresu Čikaga tokom sezone 2024/25. Te sezone odigrao je 35 utakmica, uz prosek od 7,6 poena, 3,4 skoka i 3,3 asistencije po utakmici. Čikago je tokom leta 2025. trejdovao Bola u Klivlend u zamenu za Ajzaka Okora.

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U sezoni koja bi mogla da bude njegova poslednja u NBA ligi, Bol je za Klivlend prosečno beležio 4,6 poena, četiri skoka i 3,9 asistencija za 20,8 minuta po utakmici. Klivlend je potom u februaru 2026. poslao Bola u Jutu u trejdu tri ekipe. Juta ga je otpustila već narednog dana, čime je postao slobodan igrač.

Njegov poslednji NBA nastup bio je 1. februara protiv Portland Trejlblejzersa. Pitanje je da li će više i igrati u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.