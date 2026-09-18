Loizu u četvrtak Zvezdin junak, u petak poziv u reprezentaciju
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 16:05
Krilni napadač srpskog šampiona na spisku selekcije Kipra za duele sa Crnom Gorom, Letonijom i Jermenijom u C diviziji Lige nacija
Prijatnih dvadesetak sati u životu fudbalera Crvene zvezde Loizosa Loizua. U četvrtak je prelepim golom u Pančevu doneo crveno-belima pobedu nad Železničarom (2:1), čime je apsolutno zaslužio pohvale, da bi mu dan kasnije na adresu stigao i poziv selektora Kipra Apostolosa Manciosa za predstojeće mečeve u C diviziji Lige nacija.
Naravno, taj poziv je očekivan, jer Loizu je standardan član nacionalnog tima od 2020. godine. Iako je u julu tek proslavio 23. rođendan, krilni napadač je dugo već nezamenjivi reprezentativac, tako da je stigao do 47 nastupa i tri pogotka za A tim Kipra.
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Loizua posle duela sa Radničkim iz Niša u nedelju čekaju četiri meča za Kipar u Ligi nacija. Najpre 25. septembra u Podgorici sa Crnom Gorom, zatim tri dana kasnije u Rigi sa Letonijom, a potom i dva meča u Nikoziji. Drugog oktobra protiv Jermenije, pa potom 5. oktobra ponovo sa Letonijom.
19.00: (1,13) Crvena zvezda (9,00) Radnički Niš (17,0)
Igrao je Loizu dvaput do sada protiv Crne Gore, na samom početku reprezentativne karijere. Protiv Sokolova je i debitovao za A tim u septembru 2020. godine kao tinejdžer, odigrao je poslednjih 27 minuta u porazu sa 0:2. Dva meseca kasnije u Podgorici je odigrao još 24 minuta u porazu sa 0:4.
Sada je već drugačija situacija. Loizu je jedan od glavnih igrača Kipra, a u prethodnim kvalifikacijama za Mundijal postigao je dva gola. Po jedan protiv Rumunije (2:2) i San Marina (4:0).
KOMPLETAN SPISAK KIPRA ZA LIGU NACIJA
Golmani: Žoel Mol (Jang Bojs), Neofitos Mihaila (Univerzitatea Kluž), Fabijano Freitas (Omonija), Andreas Paraskevas (AEK Larnaka)
Odbrana: Konstantinos Laifis (APOEL), Kostas Pileas (AEK Larnaka), Hristos Sijelis (OFI Krit), Konstantinos Sotiriju (Korona Kjelce), Andreas Hristu (Omonija), Jorgos Malekidis (Apolon Limasol), Andreas Sikis (Apolon Limasol), Leonidas Konomis (Apolon Limasol), Nikolas Panajotu (Utreht), Nikolas Carula (Nots Kaunti)
Vezni red: Grigoris Kastanos (Verona), Kostakis Artimatas (Anortozis), Haralampos Kirijaku (AEK Larnaka), Hektor Kiprijanu (Votford), Janis Kosti (Levadijakos), Panajotis Andreu (Omonija)
Napad: Joanis Pitas (CSKA Sofija), Loizos Loizu (Crvena zvezda), Marinos Cionis (UTA Arad), Andronik Kakulis (Omonija), Angelos Neofitu (Omonija), Stavros Georgiu (APOEL), Markus Edvards (Barnli)
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