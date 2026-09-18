Loizu u četvrtak Zvezdin junak, u petak poziv u reprezentaciju

Prijatnih dvadesetak sati u životu fudbalera Crvene zvezde Loizosa Loizua. U četvrtak je prelepim golom u Pančevu doneo crveno-belima pobedu nad Železničarom (2:1), čime je apsolutno zaslužio pohvale, da bi mu dan kasnije na adresu stigao i poziv selektora Kipra Apostolosa Manciosa za predstojeće mečeve u C diviziji Lige nacija.

Naravno, taj poziv je očekivan, jer Loizu je standardan član nacionalnog tima od 2020. godine. Iako je u julu tek proslavio 23. rođendan, krilni napadač je dugo već nezamenjivi reprezentativac, tako da je stigao do 47 nastupa i tri pogotka za A tim Kipra.