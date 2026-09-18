Ništa od Indonezije? Oglasio se Radonjić: Glupost...

Izgleda da od njegovog prelaska u poznati indonezijski tim neće biti ništa jer krilni napadač jasno rekao za pomenuti portal da to nije istina. U jednoj rečenici je demantovao te navode.

"Ovo je totalna glupost i prvi put čujem za to", rekao je Radonjić.

Nemanja Radonjić trenutno je slobodan igrač, pošto je završio na kraju prošle sezone i drugi mandat u dresu Crvene zvezde. Nije se dobro završilo na kraju sve sa njim i crveno-belima, pošto je bio i suspendovan i odstranjen iz tima... Svega je bilo. A nije da nije imao nekoliko solidnih partija u prošle dve sezone, kao kada je dao dva gola Štutgartu u Ligi šampiona i Milanu na gostovanju, takođe u elitnom takmičenju.

Trenutno traži novi angažman, pominjala se Indonezija i ranije, mada sada deluje da od tog posla nema ništa. Bilo bi zanimljivo da igra za Persidž iz Džakarte jer je tamo i Radovan Pankov, tako da bi imao i društvo još jednog srpskog fudbalera, ali ako je verovati popularno Radonji, neće biti saigrač sa bivšim štoperom Crvene zvezde.

Nemanja Radonjić stasao je u omladinskoj školi Partizana, bio je u Romi, Čukaričkom, dva puta u Crvenoj zvezdi, u Olimpiku iz Marselja, Herti, Benfici, Torinu, Majorki, obišao je gotovo sve što se može obići.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao 46 mečeva i postigao pet golova.