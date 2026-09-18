Ništa od Indonezije? Oglasio se Radonjić: Glupost...
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 15:29
Izgleda da doskorašnji fudbaler Crvene zvezde neće karijeru nastaviti u Indoneziji
Nemanja Radonjić u Indoneziji – vest koja je osvanula od insajdera iz tamošnje države, izgleda nije tačna. Novinari i "transfer gurui" iz ove azijske zemlje preneli su da je prihvatio punudu kluba Persidža iz Džakarte, pa da bi tamo trebalo da nastavi karijeru.
Bili su poznati i detalji, ugovor na godinu dana uz opciju produžetka na još jednu sezonu, popularni 1+1, ali kako stvari stoje – to nije tačno. Ako pitate Nemanju Radonjića, koji se za "Telegraf" oglasio na ovu temu.
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Izgleda da od njegovog prelaska u poznati indonezijski tim neće biti ništa jer krilni napadač jasno rekao za pomenuti portal da to nije istina. U jednoj rečenici je demantovao te navode.
"Ovo je totalna glupost i prvi put čujem za to", rekao je Radonjić.
Nemanja Radonjić trenutno je slobodan igrač, pošto je završio na kraju prošle sezone i drugi mandat u dresu Crvene zvezde. Nije se dobro završilo na kraju sve sa njim i crveno-belima, pošto je bio i suspendovan i odstranjen iz tima... Svega je bilo. A nije da nije imao nekoliko solidnih partija u prošle dve sezone, kao kada je dao dva gola Štutgartu u Ligi šampiona i Milanu na gostovanju, takođe u elitnom takmičenju.
Trenutno traži novi angažman, pominjala se Indonezija i ranije, mada sada deluje da od tog posla nema ništa. Bilo bi zanimljivo da igra za Persidž iz Džakarte jer je tamo i Radovan Pankov, tako da bi imao i društvo još jednog srpskog fudbalera, ali ako je verovati popularno Radonji, neće biti saigrač sa bivšim štoperom Crvene zvezde.
Nemanja Radonjić stasao je u omladinskoj školi Partizana, bio je u Romi, Čukaričkom, dva puta u Crvenoj zvezdi, u Olimpiku iz Marselja, Herti, Benfici, Torinu, Majorki, obišao je gotovo sve što se može obići.
Za reprezentaciju Srbije je odigrao 46 mečeva i postigao pet golova.