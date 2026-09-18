Malo je 4.000.000 evra za Dembu Seka

Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 15:57
Senegalac definitivno ostaje u Humskoj
Ostaje Demba Sek u Partizanu. Makar do zime. Bilo je priča tokom celog leta, pa i u finišu prelaznog roka, da bi senegalski napadač mogao da se otisne van granica Srbije, ali je izvesno da će makar do sledećeg perioda predviđenog za transfere biti stanovnik Beograda.
Poslednji klub koji je poslao ponudu za Seka je Al Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ponuda je glasila 4.000.000 evra u osnovici i još 1.000.000 kroz razne bonuse. Na taj predlog Arapa čelnici Parnog valjka su, prema saznanjima Mozzart Sporta, odgovorili negativno. Ne samo na taj, nego su još dva kluba iz iste države želela Afrikanca, nudila sličan novac, ali je procenjeno da to nije dovoljno kako bi se posao realizovao.
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Plan rukovodilaca Partizana i dalje podrazumeva prodaju Seka, ali ne pod uslovima koji su stigli sa teritorije Bliskog istoka. Navodno, makar 5.000.000 evra inicijalno bi odobrovoljilo crno-bele da ga puste, uz eventualne procente od naredne prodaje i bonuse, ali niko nije bio spreman da toliko plati.
Pritom, prelazni rok u Ujedinjenim Arapskim Emiratima završava se 28. septembra, što znači da u teoriji ima prostora da neki od klubova, uključujući i Al Šaržu, čiji je dres nosio Rikardo Gomeš, ponovo pošalje ponudu Partizanu, ali kako sad stvari stoje, malo je verovatno da će se to desiti.
Podsetimo, tokom minulih mesec uprava crno-belih najpre otkupila krilnog napadača za 1.400.000. Onda je Sek bio meta interesovanja Šalkea, Viktorije iz Plzenja, govorilo se da je Hose Bordalas zapeo da ga dovede kad je video šta nekadašnji član Torina može u dvomeču protiv Hetafea, evo sad su se aktivirali i klubovi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, međutim, Demba je i dalje na raspolaganju Saši Iliću. Baš kao što je bio i Srđanu Blagojeviću, Nenadu Stojakoviću i Damiru Čakaru, a iako redovno igra, i dalje je predmet polemika da li je baš on igrač za Partizan.
Što se tiče eventualnih dolazaka, njih više neće biti. Prelazni rok u Srbiji okončaće se u petak u ponoć, a novih lica u Humskoj 1 u završnici pijace neće biti, potvrđeno je našem portalu. Ipak, angažovana je devetorica novajlija: Erik Kojzek, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Šaka Traore, Že, Idrisu Baba, Nikola Čumić, Igor Miladinović i Sidni Lima.