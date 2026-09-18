Malo je 4.000.000 evra za Dembu Seka

Ostaje Demba Sek u Partizanu. Makar do zime. Bilo je priča tokom celog leta, pa i u finišu prelaznog roka, da bi senegalski napadač mogao da se otisne van granica Srbije, ali je izvesno da će makar do sledećeg perioda predviđenog za transfere biti stanovnik Beograda.

Poslednji klub koji je poslao ponudu za Seka je Al Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ponuda je glasila 4.000.000 evra u osnovici i još 1.000.000 kroz razne bonuse. Na taj predlog Arapa čelnici Parnog valjka su, prema saznanjima Mozzart Sporta, odgovorili negativno. Ne samo na taj, nego su još dva kluba iz iste države želela Afrikanca, nudila sličan novac, ali je procenjeno da to nije dovoljno kako bi se posao realizovao.