Romantičari se vraćaju kući: OFK Beograd Mozzart Bet čeka vikend na Karaburmi
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Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 15:59
Završeno renoviranje terena
Kolo pred prvenstvenu pauzu, koja će biti duža nego ikad, OFK Beograd Mozzart Bet dočekaće u svojoj kući.
Kako je objavio klub sa Karaburme, a potvrđeno je u najavnom programu Zajednice Superlige, utakmica OFK Beograd Mozzart Bet – Radnički Kragujevac igraće se u subotu od 19 časova na Omladinskom stadionu.
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To znači da je konačno završeno sve što se tiče renoviranja terena na stadionu na Karaburmi, da su ispunjeni svi uslovi da se Romantičari vrate u svoju kuću.
Od početka sezone, zbog renoviranja terena, plavo-beli su kao domaćini igrati u Kući fudbala u Staroj Pazovi i tamo su ostvarili učinak od jedne pobede i tri remija.
Romantičari će meč protiv Kragujevčana dočekati bez prvog trenera, pošto je otišao Jovan Damjanović, pa će ulogu „vršioca dužnosti“ obavljati Đorđe Ivelja. Ime novog šefa struke biće objavljeno tokom prvenstvene pauze.