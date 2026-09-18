Romantičari se vraćaju kući: OFK Beograd Mozzart Bet čeka vikend na Karaburmi

To znači da je konačno završeno sve što se tiče renoviranja terena na stadionu na Karaburmi, da su ispunjeni svi uslovi da se Romantičari vrate u svoju kuću.

Od početka sezone, zbog renoviranja terena, plavo-beli su kao domaćini igrati u Kući fudbala u Staroj Pazovi i tamo su ostvarili učinak od jedne pobede i tri remija.

Romantičari će meč protiv Kragujevčana dočekati bez prvog trenera, pošto je otišao Jovan Damjanović, pa će ulogu „vršioca dužnosti“ obavljati Đorđe Ivelja. Ime novog šefa struke biće objavljeno tokom prvenstvene pauze.