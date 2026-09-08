Izgleda da je Nikolić bio u pravu: Savić povlači smele poteze, a Voša igra kao sat

Ova izjava, uvek do srži iskrenog Nikolića, izazvala je dosta kontroverze u javnosti, jer je Vojvodina samo za pomenuti vezni red izdvojila 3.000.000 evra. Minulog leta akumuliranih 2.200.000 evra za Ifeta Đakovca i Dejana Zukića, a 800.000 evra još u maju 2024. godine, kada su otkupili Njegoša Petrovića od Granade.

Ali, kao što to obično biva, reči Uroša Nikolića su pogrešno protumačene u javnosti, odnosno izvučene iz konteksta. Nijednog momenta bivši as Lala nije rekao da su pomenuta trojica loši fudbaleri. Naprotiv. On je istakao da u Savićevom sistemu taj trojac ne može da koegzistira u isto vreme na terenu, odnosno da takav pristup neće doneti željeni rezultat u filozofiji koju beogradski trener pokušava da implementira. Što se ispostavilo tačnim. Jer je od tada Savić promenio i formaciju i rotaciju, a Vojvodina je konačno počela da liči na ekipu za sam vrh tabele – i igrom, ne samo rezultatima.

I, iako je u pobedi nad Dizelkom pre nešto više od dve nedelje jedino Đakovac od pomenutih izostao iz startnih 11, čije mesto od tada redovno popunjava nešto ofanzivniji Dragan Kokanović, u nedelju smo videli i Marka Poletanovića i oporavljenog Marka Veličkovića u startnih 11.

Naveo je strateg crveno-belih nakon meča da je Njegoš Petrović izostavljen iz prve postave jer nije trenirao zbog privatnih problema i nema sumnje da će ostati kandidat broj jedan na toj poziciji defanzivnog veznog u novoj formaciji Lala, koja najviše podseća na 4-1-4-1.

Ali činjenica je da od dolaska beogradskog stratega na klupu Novosađana Marko Poletanović dobija sve više poverenja, koje 33-godišnji vezista iz Novog Sada uspeva da vrati. Za 38 minuta na Banovom Brdu uspeo je da zabeleži i asistenciju za Stefana Mitrovića, a u duelu sa Zemuncima veza sa njim delovala je kompaktno. Rasteretio je i Zukića i Kokanovića kreacije iz zadnje linije, te im omogućio da više prete na protivničkoj polovini, gde je Voša stvorila najviše šansi od starta sezone. To potvrđuje i statistički parametar xG (expected goals), koji je bio 3,56 za crveno-bele, najveći ove sezone – 2,15 u prvom poluvremenu, kada je Poletanović bio na terenu, i 1,41 bez njega.

Nije ovo indikacija da bi Poletanović trebalo da startuje svaku utakmicu pre Petrovića, već da dvojica vezista treba da se dopunjuju. I Ifet Đakovac je u poslednjih par mečeva dobio ulogu sa klupe, u kojoj izgleda dosta bolje nego što je to bio slučaj na startu sezone.

Pričao je o ovom fenomenu duge klupe, koji Voša svakako poseduje, i sam šef struke nakon četvrte vezane pobede na Karađorđu.

„Lazar Nikolić je imao povredu, a Njegoš Petrović nije trenirao tri dana zbog smrtnog slučaja u porodici. Tako da smo njih dvojicu gledali da sačuvamo. Veličković je takođe jako dobro trenirao i on je supertalentovan igrač koji se vraća iz povrede. Mislili smo da nam na ovom meču može doneti dosta i doneo je, možda ne konkretno, ali bio je jako dobar i zadovoljan sam njime. Kasnije je ušao Kolarević i isto jako dobro odigrao. Mislim da je to jedini put da to što imamo širok roster iskoristimo kao našu snagu, a ne kao naš minus. Za sada to koristimo kao snagu“, apostrofirao je trener koga je Uroš Nikolić u već pomenutom intervjuu apostrofirao kao idealnog za ovaj tim Vojvodine.

Za sada se čini da je tako. Novosađani izgledaju sve bolje iz meča u meč, a iako je poslednji rival savladan „samo“ 2:1, Lale su protiv Zemuna u nedelju sa lakoćom ulazile u poslednju trećinu, stvorile dvocifren broj stopostotnih šansi i uputile čak 29 šuteva ka golu, a da pritom nije bilo mnogo „divljih“ pokušaja.

Pomenuli smo Savića, Poletanovića, ranije pisali i o uticaju Dragana Kokanovića na terenu, koji izgleda neće otići putem Nemačke, barem ne do zime. Ali, ostali smo dužni da prokomentarišemo i nastup Marka Veličkovića, kojeg je i Savić pomenuo u svom obraćanju za medije.

Ofanzivni vezista iz Niša proglašen je za igrača utakmice u nedelju, a po svemu viđenom mogao bi da bude i najoštrije sečivo u Vošinom arsenalu. Momak koji se nedavno oporavio od preloma ključne kosti raščlanio je poslednjeplasiranu ekipu u Mozzart Bet Superligi na proste činioce. Da li svojim delovanjem po boku, trkovima u sredinu ili momentima kada je glumio „lažnu devetku“ i otvarao dodatni prostor na levoj strani za Petra Sukačeva, 21-godišnji Nišlija radio je sve za korist tima, ali uspeo i da individualno zasija prvi put još od teške povrede koju je doživeo u aprilu prošle godine. Upisao je i asistenciju pored svog imena, ali još važnije, pokazao novom šefu struke svu raskoš svog talenta i da i te kako može da pravi razliku u ovom sistemu.

Zaista se čini da su se za mesec i po dana, koliko je Savić sa svojim stručnim štabom na čelu Stare dame, kockice poklopile i da Lale konačno imaju jasne mehanizme u igri, glavu i rep i podlogu za neku dugoročnu viziju. Za to će ipak biti potreban kontinuitet, ali i da igrači, svi, stave svoj ego po strani i nastave da se prilagođavaju ovom sistemu, koji za sada donosi pozitivne promene na Karađorđu.