Izgleda da je Nikolić bio u pravu: Savić povlači smele poteze, a Voša igra kao sat
Vreme čitanja: 5min | uto. 08.09.26. | 16:34
Beogradski strateg promenio i formaciju i startnih 11, a Lale i lice i naličje
U intervjuu koji je Uroš Nikolić nedavno dao za Mozzart Sport, dugogodišnji napadač Stare dame, sada igrač Čukaričkog izneo je svoju pretpostavku na koji način će novi šef struke Vojvodine Marko Savić promeniti, po njegovom mišljenju i poboljšati, igru ekipe sa Karađorđa.
„Do sada je išao niz dlaku ljudima u klubu, takođe pokušao da se prilagodi igračima, ali ne može sredina sa Njegošem, Ifetom i Zukom da iznese njegove zamisli, to što on želi. Iako su sve to odlični igrači, nisu kompatibilni za njegov fudbal kao, na primer, veza sa Poletanovićem nazad i Veličkovićem i Vidosavljevićem ispred njih. To su igrači koji mogu da odgovore na njegov sistem, koji znaju da igraju između linija“, rekao je 32-godišnji napadač pred gostovanje Železničara na Karađorđu.
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Ova izjava, uvek do srži iskrenog Nikolića, izazvala je dosta kontroverze u javnosti, jer je Vojvodina samo za pomenuti vezni red izdvojila 3.000.000 evra. Minulog leta akumuliranih 2.200.000 evra za Ifeta Đakovca i Dejana Zukića, a 800.000 evra još u maju 2024. godine, kada su otkupili Njegoša Petrovića od Granade.
Ali, kao što to obično biva, reči Uroša Nikolića su pogrešno protumačene u javnosti, odnosno izvučene iz konteksta. Nijednog momenta bivši as Lala nije rekao da su pomenuta trojica loši fudbaleri. Naprotiv. On je istakao da u Savićevom sistemu taj trojac ne može da koegzistira u isto vreme na terenu, odnosno da takav pristup neće doneti željeni rezultat u filozofiji koju beogradski trener pokušava da implementira. Što se ispostavilo tačnim. Jer je od tada Savić promenio i formaciju i rotaciju, a Vojvodina je konačno počela da liči na ekipu za sam vrh tabele – i igrom, ne samo rezultatima.
I, iako je u pobedi nad Dizelkom pre nešto više od dve nedelje jedino Đakovac od pomenutih izostao iz startnih 11, čije mesto od tada redovno popunjava nešto ofanzivniji Dragan Kokanović, u nedelju smo videli i Marka Poletanovića i oporavljenog Marka Veličkovića u startnih 11.
Naveo je strateg crveno-belih nakon meča da je Njegoš Petrović izostavljen iz prve postave jer nije trenirao zbog privatnih problema i nema sumnje da će ostati kandidat broj jedan na toj poziciji defanzivnog veznog u novoj formaciji Lala, koja najviše podseća na 4-1-4-1.
Ali činjenica je da od dolaska beogradskog stratega na klupu Novosađana Marko Poletanović dobija sve više poverenja, koje 33-godišnji vezista iz Novog Sada uspeva da vrati. Za 38 minuta na Banovom Brdu uspeo je da zabeleži i asistenciju za Stefana Mitrovića, a u duelu sa Zemuncima veza sa njim delovala je kompaktno. Rasteretio je i Zukića i Kokanovića kreacije iz zadnje linije, te im omogućio da više prete na protivničkoj polovini, gde je Voša stvorila najviše šansi od starta sezone. To potvrđuje i statistički parametar xG (expected goals), koji je bio 3,56 za crveno-bele, najveći ove sezone – 2,15 u prvom poluvremenu, kada je Poletanović bio na terenu, i 1,41 bez njega.
Nije ovo indikacija da bi Poletanović trebalo da startuje svaku utakmicu pre Petrovića, već da dvojica vezista treba da se dopunjuju. I Ifet Đakovac je u poslednjih par mečeva dobio ulogu sa klupe, u kojoj izgleda dosta bolje nego što je to bio slučaj na startu sezone.
Pričao je o ovom fenomenu duge klupe, koji Voša svakako poseduje, i sam šef struke nakon četvrte vezane pobede na Karađorđu.
„Lazar Nikolić je imao povredu, a Njegoš Petrović nije trenirao tri dana zbog smrtnog slučaja u porodici. Tako da smo njih dvojicu gledali da sačuvamo. Veličković je takođe jako dobro trenirao i on je supertalentovan igrač koji se vraća iz povrede. Mislili smo da nam na ovom meču može doneti dosta i doneo je, možda ne konkretno, ali bio je jako dobar i zadovoljan sam njime. Kasnije je ušao Kolarević i isto jako dobro odigrao. Mislim da je to jedini put da to što imamo širok roster iskoristimo kao našu snagu, a ne kao naš minus. Za sada to koristimo kao snagu“, apostrofirao je trener koga je Uroš Nikolić u već pomenutom intervjuu apostrofirao kao idealnog za ovaj tim Vojvodine.
Za sada se čini da je tako. Novosađani izgledaju sve bolje iz meča u meč, a iako je poslednji rival savladan „samo“ 2:1, Lale su protiv Zemuna u nedelju sa lakoćom ulazile u poslednju trećinu, stvorile dvocifren broj stopostotnih šansi i uputile čak 29 šuteva ka golu, a da pritom nije bilo mnogo „divljih“ pokušaja.
Pomenuli smo Savića, Poletanovića, ranije pisali i o uticaju Dragana Kokanovića na terenu, koji izgleda neće otići putem Nemačke, barem ne do zime. Ali, ostali smo dužni da prokomentarišemo i nastup Marka Veličkovića, kojeg je i Savić pomenuo u svom obraćanju za medije.
Ofanzivni vezista iz Niša proglašen je za igrača utakmice u nedelju, a po svemu viđenom mogao bi da bude i najoštrije sečivo u Vošinom arsenalu. Momak koji se nedavno oporavio od preloma ključne kosti raščlanio je poslednjeplasiranu ekipu u Mozzart Bet Superligi na proste činioce. Da li svojim delovanjem po boku, trkovima u sredinu ili momentima kada je glumio „lažnu devetku“ i otvarao dodatni prostor na levoj strani za Petra Sukačeva, 21-godišnji Nišlija radio je sve za korist tima, ali uspeo i da individualno zasija prvi put još od teške povrede koju je doživeo u aprilu prošle godine. Upisao je i asistenciju pored svog imena, ali još važnije, pokazao novom šefu struke svu raskoš svog talenta i da i te kako može da pravi razliku u ovom sistemu.
Zaista se čini da su se za mesec i po dana, koliko je Savić sa svojim stručnim štabom na čelu Stare dame, kockice poklopile i da Lale konačno imaju jasne mehanizme u igri, glavu i rep i podlogu za neku dugoročnu viziju. Za to će ipak biti potreban kontinuitet, ali i da igrači, svi, stave svoj ego po strani i nastave da se prilagođavaju ovom sistemu, koji za sada donosi pozitivne promene na Karađorđu.