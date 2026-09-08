Posle najjačeg prelaznog roka u istoriji Grčke - rastali se Olimpijakos i Darko Kovačević

"FK Olimpijakos objavljuje prekid saradnje sa gospodinom Darkom Kovačevićem. Darko je bio i uvek će biti poseban član naše porodice, jer njegovo ime utkano je u zlatno doba kluba. Darko, hvala ti na svemu", stoji u oproštajnoj poruci.

Podsećanja radi, srpski golgeter osvojio je kao igrač dva prvenstva i dva kupa sa Olimpijakosom u sezonama 2007/08. i 2008/09.

Ovog leta najtrofejniji grčki klub doveo je čak 17 pojačanja, među kojima neka vrlo zvučna imena, poput Gustava Puerte, Liona Bejla, Rema Frojlera... Veliki novac je potrošen, ali ozbiljna je bila i zarada - skoro 80.000.000 evra.

Prema pisanju grčkih medija novi šef sportskog sektora biće Španac Antonio Kordon, koji već obavljao tu ulogu u Atini od decembra 2023. do jula 2024.