Iznenađujuće rešenje Benfike: 20.000.000 za italijanskog Australijanca

Večeras je sve iznenadila konačnim izborom. U Lisabon stiže australijski reprezentativac Alesandro Ćirkati iz Parme. Za 20.000.000 evra i bonuse. To je bila suma preko koje Benfika nije želela da ide u potrazi za štoperom.

Prva želja je bio Ibrahima Ba iz Famalikaa, ali je on završio u redovima Benfikinog gradskog rivala Sportingog koji je platio preko 20.000.000 evra. Pominjala su se brojna imena za srce Benfikine odbrane. Kandidati su bili Tijago Gabrijel iz Lećea, Josip Šutalo iz Ajaksa, Davinson Sančez iz Galatasaraja, Rajan Flamingo iz PSV Ajndhovena, Stepan Halupek iz praške Slavije, mladi Južnoamerikanci Lautaro Di Lolo (Boka Juniors) i Žonatan Žezus (Kruzeiro)…

Ćirkati se do danas nije pomenuo. I onda je ekspresno završeno. Parma nije htela da propusti lepu priliku za zaradu.

Ćirkatijeva biografija ne uliva veliko poverenje. Rođen u Italiji, za Australiju je otišao kao jednogodišnja beba i tamo počeo da se bavi fudbalom. Igrao je na poluprofesionalnom nivou i kao tinejdžer pokušavao da se probije na probama u engleskim klubovima Lesteru i Redingu. Verovatno bi i uspeo u tome da nije bilo Bregzita… Kada su mu propale ostrvske kombinacije, vratio se u rodni kraj.

Parma ga je dovela u Italiju kao 18-godišnjaka dok je još igrala u Seriji B. Tamo je dve sezone bio standardan, prihvatio poziv reprezentacije Australije i ušao sa Krstašima u Seriju A, ali je pokidao ligamente kolena i odigrao samo šest mečeva u elitnom rangu italijanskog fudbala u sezoni 2024/25. Prošle sezone se vratio, bio standardan i na Mundijalu ostavio solidan utisak. Dovoljno da postane jedna od Benfikinih opcija.

Lisabonski Orlovi su prethodnih dana pokušavali da dovedu Tejlora Hervuda Belisa iz Sautemptona, nudili 20.000.000 evra, ali engleski klub nije pristao. Novac su na kraju preusmerili ka Parmi…

I rešili pitanje štopera.