Zvanično: Propali izbori u Fudbalskom savezu Srbije

„U okviru izbornog procesa u Fudbalskom savezu Srbije istekao je rok predviđen za podnošenje kandidatura za predsednika i članove Izvršnog odbora.

Do isteka navedenog roka nije podneta nijedna kandidatura.

Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period“, stoji u saopštenju Saveza.

Izborna Skupština je trebalo da se održi 14. novembra i to iz trećeg pokušaja, jer se nije održala iz prethodna dva tokom leta. Čak ni tada nije bilo zvaničnih kandidata za predsednika, iako je javnost licitirala imenima Dragana Džajića, Branka Radujka, Nikole Lazetića, Ranka Stojića, Zvezdana Terzića...

Poslednje informacije govore da je najrealnije da se uz pomoć UEFA formira radno telo koje će se baviti osnovnim, neodložnim poslovima dok se ne izabere novo rukovodstvo. A, sve govori da će izborni proces morati da krene ispočetka, iz baze ka vrhu, za šta je potrebno nekoliko meseci.