Natho u podkastu „2x45“: Ovo nije tim koji Stanojević želi! Vidim Partizan na četvrtom mestu

„ Mislim da će na kratke staze biti mnogo bolje, zbog energije koju će doneti. A sada i zbog rasporeda, doduše na papiru, ali to su utakmice u kojima je lakše pobediti. Na duže staze, moraće mnogo toga da se menja. Mislim da je i trener toga svestan. Znam šta ovaj trener traži od igrača. I mislim da trenutno, igrači koje imamo u Partizanu nisu tačno ono što on želi. Mislim da pre svega tim nisu selektirali u pravom smeru. I ne na vreme. Mnogi igrači su stigli kasno. Na kraju, kada pogledaš, imaš mnogo igrača koji su po karakteristikama isti. Na svakoj poziciji imaš gotovo istog igrača. Nemaš dovoljno različitih fudbalera koji mogu da naprave razliku. Na primer, krila su nam ista. Dva napadača su ista. Dobro, imena su drugačija, ali to je tipski isti napadač. Vezni igrači su, u suštini, isti. Mislim da nemamo dovoljno opcija. I to je, u mojim očima, najveći problem u Partizanu .“

Bilo je situacija, kao na primer tri finala masovnijeg takmičenja, dva poraza na penalima, a u prvenstvu onda suluda sezona kada je Parni valjak skupio 98 bodova i nije bilo dovoljno. Tada pod komandom Aleksandra Stanojevića , koji se prošlog ponedeljka vratio na klupu. Natho vrlo dobro zna šta Stanojević može.

„ Kada sam dolazio u Partizan, bio sam siguran da ćemo ih osvajati. Znao sam da su Zvezda i Partizan najdominantniji u Srbiji. Mislio sam, možda nećemo biti šampioni svih sedam godina, ali mislim da bismo u nekim normalnim okolnostima osvojili barem dve titule i dva kupa.“

„Da! Da budem iskren, da. Na kraju krajeva, imam veliko poštovanje i crpim ga od navijača. Mislim da sam dao mnogo ovom klubu. Nismo uspeli da osvojimo trofej, ali nije sve zavisilo od nas. Za sedam godina ovde, skoro svaki put sam imao dvocifren broj golova i asistencija, mnogo utakmica sam odigrao i u Evropi, mnogo toga sam dao klubu. A taj odnos sa navijačima govori sve. Sve se svodi na emocije. Kada šetam ulicom i zaustave me navijači Crvene zvezde i govore: 'Mi smo zvezdaši, ali za nas si ti zaista fudbalska legenda, poštujemo te i stvarno mislimo da si odličan igrač'. To ti govori sve “, istakao je Natho .

U takvim okolnostima teško je proceniti gde bi Partizan mogao da završi trku u Mozzart Bet Superligi, jer na početku drugog kruga dosta zaostaje za Železničarom iz Pančeva i kragujevačkim Radničkim, kao takmacima u borbi za raspodelu evropskih ulaznica.

„Teško je reći, ali mislim negde oko petog ili četvrtog mesta na tabeli. Na kraju krajeva, nemaš mnogo timova koji idu u Evropu. Biće teško, ali možda će biti u borbi za Evropu sledeće godine. Ali nisam siguran. Verujem da će u decembru biti mnogo promena. I sve zavisi od toga koji će igrači doći i u kom će smeru ekipa tada krenuti. Stanojević će doneti energiju, možda baš ono što nam je nedostajalo poslednjih mesec ili dva, kada je sve krenulo nizbrdo, ali na duže staze, neke stvari moraju da se menjaju.“

Šta bi Natho promenio da je u poziciji da odlučuje, da je u upravi kluba?

„Mnogo stvari mora da se menja u načinu na koji klub funkcioniše. Bio sam u ovom klubu sedam godina i znam mnoge stvari iznutra koje bi trebalo da budu bolje. Pre nego što uopšte dođemo do igrača, reći ću za te sitnice – moramo kao klub da se reorganizujemo oko skautinga, oko toga koje igrače i kako biramo. Mislim da se mnoge stvari prvo moraju promeniti odozgo, iz kluba, a tek posle će se to preneti na tim. Isto bih rekao i da sam sada u klubu. Oduvek sam to govorio. Zbog toga neki ljudi i ne vole da rade ili pričaju sa mnom, jer kažem svoje mišljenje. Možda grešim. Ne tvrdim da sam uvek u pravu, ali kada me nešto pitaš, dobićeš odgovor, ono što zaista mislim. Nikada neću pričati iza leđa, reći ću ti u lice. Da li je to tačno – možda da, možda ne, ali ne vole svi to da čuju.“

Možda je upravo to razlog zašto Bibars Natho nije više u klubu, iako se na sva zvona najavljivalo da će po okončanju igračke karijere dobiti poziciju da bude deo upravljačkih struktura. Ostalo je samo na najavama, iako njegovo iskustvo, kontakti i način kako vidi fudbal mogu da budu dragoceni.

„Takav je i bio plan. Zbog toga sam i odlučio da prestanem sa fudbalom, jer sam osetio da je vreme za sledeći korak. Plan je bio takav, ali fudbal je dinamičan. Ljudi se menjaju, dolaze i odlaze. U ovom trenutku nisam tamo. Mislim da je dobro za mene što sam sada van fudbala, jer gledam na stvari drugim očima, i uživam sa porodicom, sa decom. Na kraju krajeva, mislim da će mi ovo vreme veoma prijati. Da, očekivao sam da ću, kada prestanem da igram, biti deo Partizana.“

Nastala je prava igra gluvih telefona.

„Kada smo krajem godine pričali, posebno dok je Peđa Mijatović bio u klubu, plan je bio da budem u toj sferi, ako ne direktno sportski direktor, da budem tu, da učim, da bolje razumem tu poziciju. Kada se prethodna sezona završila, nisam dobio poziv ni od koga iz kluba – ni od predsednika, ni od Danka, ni od koga. Prvo sam bio iznenađen. Kasnije su postavili novog sportskog direktora, on me je pozvao, dopisivali smo se jednom ili dvaput, i tu se završilo. To nije pitanje za mene, znaš? Mogu da kažem šta mislim, ali ne i šta se zapravo desilo.“

A šta Natho misli?

„Možda misle da neću uvek govoriti 'da' i da se neću uvek slagati sa stvarima koje oni žele da urade. Možda oni to ne žele. To je jedino što mogu da nagađam. Nisam ljut, jer sam kroz fudbal naučio da ništa ne očekujem. Ne očekuj ništa ni od koga i nećeš biti ljut. Tamo su ljudi koji donose odluke. Oni misle da je to dobro za njih. Vreme će pokazati da li je ispravno ili ne. Oduvek sam govorio: želim da budem deo Partizana. Verujem da mogu da pomognem Partizanu. Imao sam baš dobru karijeru. I to ne samo kada je reč o fudbalu, već i o tome kako će moja porodica živeti u budućnosti. Ne zavisim od ovog posla. Ako to budem radio, radiću jer verujem da mogu i zato što volim. U ovom trenutku to nije tako. I to je u redu.“

Ako bi se desilo da Radosav Petrović ili neko drugi sada kontaktira bivšeg kapitena, da li bi prihvatio poziv?

„Nema ljutnje kod mene, sve je u redu. Viđam te ljude maltene svakodnevno. Nismo se posvađali ili tako nešto. Zaista sve zavisi od pozicije. Neću biti u Partizanu samo da bi se reklo: 'E, on je u Partizanu'. Nisam taj tip. Ako budem tamo, želim nešto da radim i da pomognem, a ne da mi se boravak svede na sedenje u kancelariji i čekanje da mi istekne radno vreme. Mnogo je opcija kako može da se pomogne“, dodao je Bibars Natho u novoj epizodi podkasta „2x45“, koja će tokom ponedeljka, u večernjim satima, biti emitovana na Jutjub kanalu Mozzart TV.