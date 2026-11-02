Makabi na ivici pucanja pred Partizan: Debakl u derbiju, nema pojačanja, svađa na konferenciji

Generalni menadžer Klaudio Koldebela preuzima odgovornost za ono što se dešava, u isto vreme tvrdi da se status trenera Odeda Kataša neće promeniti, dok pojačanja nema ni na vidiku. Već neko vreme se priča da u Makabiju žele da angažuju igrača koji može da dejstvuje na pozicijama jedan i dva, čak je delovalo da je Kilijan Hejs već završen, a onda se sve izjalovilo. Doskorašnji član Sakramenta je najpre postigao dogovor sa Ponosom Izraela, potom ga odjavio, što je za medije potvrdio čak i sam Oded Kataš , tako da i dalje nema toliko željenog pojačanja koje treba da napravi koheziju između unutrašnje i spoljne linije tima.

Jedna od retkih dobrih stvari jeste što je generalni menadžer stao iza sportskog dela, ali i ukazao na određene probleme koji remete ekipu.

"Na početku sezone smo se dogovorili da svu buku ostavi izvan tima. Da li smo sposobni za tako nešto? Nisam siguran jer mnogo toga dopire do nas. Trudimo se i nije lako, ali je neprihvatljivo da nam nešto smeta. To su mi glavne glavobolje, a onda može da se kaže da neki igrač ne igra dobro i da treba sačekati drugog. Naravno da se stvari mogu raditi bolje, ali i treneri veoma naporno rade. Osećam se loše zbog njih, zbog slike koju pružamo i načina na koji igramo. To je deprimirajuće jer vidim koliko svi naporno rade, ali nema rezultata", rekao je Koldebela.

Italijan ne spori da ekipa pred gostovanje Partizanu ne izgleda dobro.

"Igramo loše, stvarno loše. Ovo nije dobar period za nas. Sećam se da smo i prošle godine počeli teško, ali se nešto promenilo tokom sezone. Ako se sećate, to je bilo u novembru. Igrali smo utakmicu u Bolonji i posle toga se nešto promenilo. Najviše od svega mislim da smo doveli pravog igrača, a to je bio Ife Lundberg. Ovi momci se muče, pokušavaju da pronađu svoj put. Svi radimo i pokušavamo da damo sve od sebe".

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Za kraj konferencije generalnog menadžera Makabija dogodila se prilično nesvakidašnja situacija. Naime, Italijan je ušao u verbalni sukob sa šefom struke Hapoela Dimitrisom Itudisom.

Šta se zapravo dogodilo? Koldebela je odužio konferenciju, ne znajući da Itudis nije govorio za medije i da ispred sale čeka svoj red. Grk je posle dugo vremena odlučio da uđe i vidi zbog čega sve traje toliko dugo.

"I ja sam ovde. Ljudi su mi već govorili da odem, ali nisam dao izjavu", rekao je šef struke Hapoela.

Rasprava se prilično zaoštrila. Sve vreme je Itudis gunđao, potom se uključio Koldebela kojem u jednom momentu nije razumeo zbog čega se trener najvećeg rivala buni. Bilo je povišenih tonova, čak je u jednom momentu Italijan ustao sa stolice. Međutim, na kraju je shvatio da je prenaglio, te je uputio izvinjenje Itudisu.

Svakako da i ova situacija oslikava tenziju u redovima Makabija. Tek dve pobede u devet kola Evrolige su nešto što je daleko od zadovoljavajućeg. Ubedljiv poraz u derbiju je doveo sve do ivice pucanja, dok je situacija sa nezavršenim Hejsom definitivno nešto što samo produbljuje krizu pred put u Beograd.