Javor se uzalud izvukao u nadoknadi, Milijašev TSC se vratio na prvo mesto

Promena na vrhu Prve Mozzart Bet Lige Srbije. Preživeo je Javor kao domaćin u sudaru sa TSC-om, pošto je pogodak za izjednačenje postigao u zaostavnom vremenu. Na sličan način izbegao je poraz u današnjem okršaju u Vršcu, ali je kompletno kolo bilo „nacrtano“ za TSC.

Kiksirao je Borac, skrenuo je Javor, ali je zato TSC bwz većih problema slavio protiv ubskog Jedinstva – 2:0. Gotovo da nije bilo dileme na TSC Areni. Ubljani su se držali zubima za vazduh tokom većeg dela prvog poluvremena. Odolevali pred kontinuiranim napadima ekipe Nenada Milijaša. Međutim, pala je koncentracijama gostima u zaostavnom vremenu prvog dela. Bez preke potrebe jedan od štopera Jedinstva je oborio Andriju Stojanovića unutar šesnaest metara. Siguran sa kreča bio je Borislav Burmaz.