Javor se uzalud izvukao u nadoknadi, Milijašev TSC se vratio na prvo mesto
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 18:02
Ivanjičani remizirali u Vršcu, TSC siguran protiv Uba – 2:0
Promena na vrhu Prve Mozzart Bet Lige Srbije. Preživeo je Javor kao domaćin u sudaru sa TSC-om, pošto je pogodak za izjednačenje postigao u zaostavnom vremenu. Na sličan način izbegao je poraz u današnjem okršaju u Vršcu, ali je kompletno kolo bilo „nacrtano“ za TSC.
Kiksirao je Borac, skrenuo je Javor, ali je zato TSC bwz većih problema slavio protiv ubskog Jedinstva – 2:0. Gotovo da nije bilo dileme na TSC Areni. Ubljani su se držali zubima za vazduh tokom većeg dela prvog poluvremena. Odolevali pred kontinuiranim napadima ekipe Nenada Milijaša. Međutim, pala je koncentracijama gostima u zaostavnom vremenu prvog dela. Bez preke potrebe jedan od štopera Jedinstva je oborio Andriju Stojanovića unutar šesnaest metara. Siguran sa kreča bio je Borislav Burmaz.
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Očekivao je Nenad Milijaš destruktivnu igru Ubljana, pa je tako od početka meča upario Burmaza i iskusnog Takija Stojanovića. I pored rezervisane igre Ubljani su bili u igri sve do 88. minuta. Tada je golman gostiju Jovanović očajno reagovao. Presekao je njego pas Stančić, krenuo ka golu i potom perfektno realizovao šansu.
Dugo će u Vršcu žaliti za dva boda protiv Javora. Mogli su Banaćani da se ozbiljni vrete u igru za mesto koje vodi u Mozzart Bet Superligu. Vodili su pogotkom Kikovića od 74. minuta. Međutim, Akva je postavio konačan rezultat u sudijskoj nadoknadi.
OZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 18. KOLO
Petak
Dubočica - Proleter 023 1:4 (0:2)
/Pavlović 80 - Stanković 24, 37, 64, Savanović 69/
Subota
Teleoptik – Spartak 2:0 (0:0)
/Makević 51, 85 pen/
Borac 1926 - Loznica 1:1 (1:1)
/Popadić 9 – Katanić 14/
Nedelja
Vršac - Javor 1:1 (0:0)
/Kiković 74 - Akva 90/
Metalac - Napredak 0:0
TSC - Jedinstvo 2:0 (0:0)
/Burmaz 45 pen, Stančić 88/
Ponedeljak
13.00: (2,50) Grafičar (3,30) Voždovac (2,60)
***Kvote su podložne promenama