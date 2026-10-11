Jedini izdali oni od kojih se najmanje očekivalo...

Leven je sezonu otvorio sa pet poraza da bi se potom malo podgrejao i došao u Brisel sa četiri boda iz dva meča. Očekivalo se da ta mini-serija stane, ali se vraća iz prestonice sa velikim bodom. Meč je obeležio 18-godišnji Levenov bek Dejvis Opoku. Prvo je dao gol za vođstvo svog tima, a onda postigao i autogol za izjednačenje protivnika.

Ekipa Timija Simonsa je iznenadila Union pritiskom na početku meča i unervozila ga. Union je imao dosta grešaka i nepovezanih pasova, a u završnici mu je nedostajalo koncentracije. Kažnjen je posle samo 15 minuta igre kada se Opoku ubacio u napad i krunisao lepu akciju Levena. Gosti su se dobro branili do poluvremena, a imali su i veliku šansu za 2:0 koju je njihov bivši igrač očistio na gol-liniji pred odlazak na poluvreme.

Sreće nisu imali ni u 66. minutu kada je Opoku pogodila lopta posle centaršuta i završila u njegovoj mreži. Osetio je Union šansu i navalio svim silama do kraja, igralo se samo na polovini rivala, ali nijedna lopta do kraja nije završila u mreži.

Kiks kojem se niko u Briselu nije nadao i podstrek za Timija Simonsa da radi nešto kako treba u Levenu.

BELGIJA, 8. KOLO

Petak

Beveren - Lomel 1:3 (1:1)

/Lokesa 41 - Konadu 24, 48, Šofs 56/

Subota

Serkl Briž - Anderleht 1:2 (1:0)

/Mane 11 - Bentajeb 86, Bertaćini 90+3/

La Luvjer - Klub Briž 1:4 (0:2)

/Gijo 64 - Vetlesen 34, Virhili 45+1, Tresoldi 53 penal, Lemarešal 90+5/

Genk - Kortrajk 3:0 (1:0)

/Hejmans 3, Mari Kembel 13 autogol, Durosinmi 63/

Zulte Varegem - Gent 0:2 (0:1)

/Sise 12, Balikviša 90+2/

Nedelja

Standard - Šarlroa 0:1 (0:0)

/Keita 58/

Union San Žiloaz - Leven 1:1 (0:1)

/Opoku 66 autogol - Opoku 15/

18.30: (2,15) Vesterlo (3,60) Antverpen (3,25)

19.15: (3,20) Mehelen (3,50) Sint Trojden (2,20)

*** kvote su podložne promenama