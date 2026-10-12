Jokan posle neprijatnog debija: Bez energije, izgubili smo 80 odsto duela

Mnogo posla je pred Jokanovićem i pitanje je da li samo promena trenera može da pomogne Bazelu. Klub na čijoj klupi je u zlatna vremena Kristijan Gros proveo 10 godina u nizu, u poslednjih 10 godina je promenio čak 13 trenera. Očigledno je da su problemi mnogo dublji od onoga što je u domenu trenera. Ali, za rezultate uvek na kraju odgovara trener i Jokanovićev početak ne obećava…

„Boli kada se na ovaj način izgubi prva utakmica. Posebno mi je žao navijača koji su putovali sa nama. Podržavali su nas od početka do kraja, uprkos rezultatu, ali mi smo igrali bojažljivo. Ne razumem to“, izjavio je Jokanović.

Razume zvižduke nakon utakmice.

„Tokom karijere sam radio na mestima gde sam doživljavao potpuno drugačije stvari“, dodao je srpski stručnjak.

Vaduc je juče mogao i ubedljivije da slavi. Njihov trener je rekao da su mogli da postignu još koji gol…

„Igrali su bolji fudbal od nas i zaslužili su pobedu. Igrali smo bez energije. Ovde je reč o borbi, a mi smo izgubili 80 odsto duela. Mislio sam da ćemo posle nekoliko dana zajedničkog rada ostvariti pozitivan napredak, ali to očigledno nije bilo dovoljno. Naš nivo nije dovoljno dobar za ovu ligu“, konstatovao je Jokanović.

Sledeći meč Bazel igra u Kupu Švajcarske protiv nižerazrednog Niona i ima apsolutni imperativ pobede.