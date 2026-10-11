Jokanovićev debi sa oporavljenim Šaćirijem: Džerdan jedini u timu dokazao kvalitet

Košmaran je bio debi, doduše u prijateljskom meču, poraz od drugoligaša Vintertura (3:7). Nisu igrali reprezentativci, ali i taj meč je pokazao iskusnom stručnjaku da ga čeka pakleno težak posao. Da zabrinutost bude veća, kapiten Džerdan Šaćiri je povredio ruku, pa je odvezen u bolnicu na ušivanje. Odbrana je bila kao švajcarski sir, čak 13 primljenih golova na poslednjih pet utakmica u šampionatu Sajdžija.

16.30: (2,65) Vaduz (3,60) Bazel (2,35)

Debi na klupi u zvaničnim utakmicama Jokanović će imati u Lihtenštajnu protiv Vaduza (16.30). Za ovaj meč, nekadašnji trener Partizana računa i na nekadašnjeg švajcarskog reprezentativca Šaćirija koji se oporavio. Pomoćnik bivšem treneru Partizana biće Jovan Damjanović koji je do skora bio na kormilu OFK Beograda.

Na zvaničnom obraćanju je Jokanović rekao da Bazel klub Džerdana Šaćirija, ali da se nada da će u budućnosti moći da se priča o njegovom timu. I dalje Srbin ima poverenje u veterana koji je napunio 35. godina.

„Šaćiri je jedini igrač u našem timu koji je već dokazao kvalitet u karijeri“, rekao je srpski strateg i dodao:

“Za mene je svih 11 igrača na terenu podjednako važno. Ne zavisimo samo od Šaćirija. On je naš kapiten, ima snagu, ali i slabosti. Pokušaćemo da istaknemo njegovu snagu, a da sakrijemo slabosti“.

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Odbrana je bila problem na startu sezone, a to je Jokanović uvideo i na prijateljskom meču sa Vinterturom.

“Primili smo sedam golova od Vintertura i dozvolili mnogo šansi. Jasno je da je to prioritet. Moramo biti mnogo bolje organizovani u odbrani. Imamo mlad, talentovan tim sa brzim i tehničkim igračima, ali smo bili previše meki. Ne možete očekivati da sve popravimo za nedelju dana“, istakao je srpski stručnjak.

Bazelu ide na ruku i loša forma Vaduza, dva poraza u nizu, tri od četiri poslednja duela. Zanimljivo je da novi tim Slaviše Jokanovića bolje igra u gostima, gde je sakupio čak 10 bodova na četiri utakmice, nego na svom Sankt Jakobs parku, gde je od pet mečeva čak četiri puta poražen, uz samo jedan trijumf.

ŠVAJCARSKA 1 – 10. KOLO

Subota

Lugano – Lucern 4:0 (1:0)

/Dos Santos 12, 78, Dantas Fernandes 61ag, Monkada 87/

Servet – Sion 3:0 (2:0)

/Mendes 11, Simo 18, Muntadva 63pen/

Cirih – Tun 4:2 (2:1)

/Spadanuda 30, Krasnići 37, Lihštajn 64 – Lengen 16, Derbači 90/

Nedelja

14.00: (5,00) Grashopers (4,80) Jang Bojs (1,50)

16.30: (1,43) Sankt Galen (5,20) Lozana (5,70)

16.30: (2,65) Vaduz (3,60) Bazel (2,35)

***kvote su podložne promenama