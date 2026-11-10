Lekari potvrdili da Kostić ne može, Bukinac prekomandovan u A tim

„Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što pre vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, ali je doktor posle detaljnijih pregleda preporučio mirovanje“, rekao je Kostić za sajt FSS-a.

Selektor Veljko Paunović je povukao posle toga očekivan potez – pozvao je Stefana Bukinca. Levi bek Jang Bojsa je bio na spisku mlade reprezentacije, a kako što se to dešavalo i ranije, prekomandovan je u A tim kada se pojavila potreba. Uostalom, Bukinac je i na prošlom okupljanju državnog tima najpre bio u U21 selekciji, da bi posle dve utakmice bio prebačen među seniore.

Na kraju posle svih izmena sa prvobitnog spiska, Veljko Paunović za mečeve sa Nemačkom i Grčkom može da računa na sledeće igrače:

Golmani: Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Napoli), Đorđe PETROVIĆ (Bornmut), Filip STANKOVIĆ (Venecija), Dragan ROSIĆ (Vojvodina).

Odbrana: Kosta NEDELjKOVIĆ (Rendžers), Stefan GUDELj (Crvena zvezda), Strahinja ERAKOVIĆ (Samsunspor), Nikola MILENKOVIĆ (Notingem forest), Srđan BABIĆ (Spartak Moskva), Nikola SIMIĆ (Partizan), Petar SUKAČEV (Vojvodina), Miljan KRPIĆ (Đer), Stefan BUKINAC (Jang Bojs),

Vezni red: Nemanja MAKSIMOVIĆ (Šabab Al-Ahli), Aleksandar STANKOVIĆ (Inter), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Al-Hilal), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Dušan TADIĆ (NEC Najmehen), Saša LUKIĆ (Ipsvič), Vanja DRAGOJEVIĆ (Rendžers), Vasilije KOSTOV (Crvena zvezda), Vladimir LUČIĆ (Crvena zvezda), Stefan DŽODIĆ (Almerija).

Napad: Aleksandar MITROVIĆ (Al-Rajan), Luka JOVIĆ (AEK), Mihajlo CVETKOVIĆ (Anderleht).