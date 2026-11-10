Caki Stojanović novi sportski direktor: Radnički da postane centar regiona
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 14:58
“Drugi klub nemamo“, kaže proslavljeni fudbaler
Prvo predsednik, a odmah potom i sportski direktor. Dan nakon što je Vitko Radomirović preuzeo prvu, ovu drugu funkciju u niškom Radničkom zvanično je zadužio Saša “Caki“ Stojanović.
Nije to neočekivano, Mozzart Sport je već najavio da će jedna od najvećih igračkih ikona Čaira u 21. veku sesti u direktorsku fotelju nakon što je prethodna uprava na čelu sa nezvaničnim “gazdom“ Ivicom Tončevim napustila klub.
“Srećan sam što se vraćam na ’Čair’, mada sam ja i posle završetka karijere često bio ovde pa i nemam neki osećaj da sam odlazio. Svi znamo u kakvoj se situaciji Radnički sada nalazi i moramo zajedničkim silama da se potrudimo da prevaziđemo sve što nas je snašlo od početka sezone. Svi bivši igrači, navijači i sportska javnost sada treba da budu uz nas, jer mi drugi klub nemamo. Radnički je brend, ne samo grada, već i cele države“, bile su prve reči Stojanovića nakon što je preuzeo funkciju.
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Uveravajući da dobro poznaje situaciju u timu.
“Pratio sam sve utakmice kod kuće, neke i na strani, tako da sam dobro upoznat sa igračkim kadrom. Što se samih rezultata tiče, nekada i sreća nije bila uz nas, ali čvrsto verujem da to može, a i mora da se preokrene u našu korist“.
Stojanović u klub ne dolazi u idealnom trenutku, pošto je Radnički posle 14 odigranih utakmica pretposlednji na tabeli Mozzart Bet Superlige sa samo osam osvojenih bodova i deset postignutih golova. Manje je dao samo fenjeraš Zemun.
“Nadam se da ćemo uspeti da se stabilizujemo u tom sportskom delu. Cilj je da u nastavku sezone, do zimskog prelaznog roka osvojimo što veći broj bodova i krenemo uzlaznom putanjom. Posle ćemo videti šta i kako. U narednom periodu obaviću razgovor i sa šefom stručnog štaba Nikolom Drinčićem da čujem njegovo mišljenje. Onda ću isto uraditi i sa trenerima mlađih selekcija. Plan nam je da Radnički postane centar regiona i da okupljamo talente iz ovog dela Srbije“, kaže Stojanović.
Saša Caki Stojanović rođen je 21. januara 1983. godine u Nišu. Ponikao je u mlađim kategorijama Radničkog, a za prvi tim je igrao u dva navrata. Od 2012. do 2014. godine i od 2016. do 2020. Ukupno je za Radnički odigrao 130 utakmica i postigao 22 pogotka. Bio je važan deo ekipe koja je 2019. godine postala vicešampion Srbije i igrala kvalifikacije za Ligu Evrope 2018. i 2019. godine. Od aktivnog igranja oprostio se u junu 2020. godine i to u dresu Radničkog. Osim za Radnički, tokom bogate karijere je nastupao za PSV, Ajndhoven, Rozendal, Aris iz Limasola, Hapoel Haifu, Etnikos, Univerzitateu iz Kluža i Crvenu zvezdu.
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