Caki Stojanović novi sportski direktor: Radnički da postane centar regiona

Prvo predsednik, a odmah potom i sportski direktor. Dan nakon što je Vitko Radomirović preuzeo prvu, ovu drugu funkciju u niškom Radničkom zvanično je zadužio Saša “Caki“ Stojanović.

Nije to neočekivano, Mozzart Sport je već najavio da će jedna od najvećih igračkih ikona Čaira u 21. veku sesti u direktorsku fotelju nakon što je prethodna uprava na čelu sa nezvaničnim “gazdom“ Ivicom Tončevim napustila klub.

“Srećan sam što se vraćam na ’Čair’, mada sam ja i posle završetka karijere često bio ovde pa i nemam neki osećaj da sam odlazio. Svi znamo u kakvoj se situaciji Radnički sada nalazi i moramo zajedničkim silama da se potrudimo da prevaziđemo sve što nas je snašlo od početka sezone. Svi bivši igrači, navijači i sportska javnost sada treba da budu uz nas, jer mi drugi klub nemamo. Radnički je brend, ne samo grada, već i cele države“, bile su prve reči Stojanovića nakon što je preuzeo funkciju.