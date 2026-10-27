Još jedna i gotovo: Radnički zove navijače na „Čika Daču“
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Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 09:05
U sredu protiv Železničara bez publike, u nedelju protiv Pazara sa navijačima
Ozbiljan navijački ispad na kraju prethodne sezone, kada su napadnuti igrači, koštao je kragujevački Radnički kazne od šest utakmica igranja pred praznim tribinama na Čika Dači.
Pet utakmica je prošlo i Radnički je ostvario na njima jako dobar bilans – četiri pobede i jedan poraz. Ostalo je još u sredu da se ugosti Železničar u odloženoj utakmici 2. kola Mozzart Bet Superlige i kazna će biti odrađena.
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A, Kragujevčani su već krenuli u akciju da pozivaju navijače na utakmicu protiv Novog Pazara, koja će se igrati u nedelju. To će biti prva sa gledaocima od početka sezone.
Feđa Dudić, koji se pre početka takmičarske godine vratio u Kragujevac, još nije imao priliku da ponovo doživi ovacije sa tribina kada izlazi na teren. S obzirom na rezultate koje Radnički ponovo pravi pod njegovim vođstvom – zaslužio ih je. Tim sa Čika Dače je na petom mestu tabele, sa tri boda manje od trećeplasiranog Železničara. Upravo će utakmica u sredu u Kragujevcu biti direktan okršaj za poziciju broj tri.