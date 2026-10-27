Još jedna i gotovo: Radnički zove navijače na „Čika Daču“

Ozbiljan navijački ispad na kraju prethodne sezone, kada su napadnuti igrači, koštao je kragujevački Radnički kazne od šest utakmica igranja pred praznim tribinama na Čika Dači.

Pet utakmica je prošlo i Radnički je ostvario na njima jako dobar bilans – četiri pobede i jedan poraz. Ostalo je još u sredu da se ugosti Železničar u odloženoj utakmici 2. kola Mozzart Bet Superlige i kazna će biti odrađena.