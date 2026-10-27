Bogdanovićev skromni doprinos za Hjustonovu maksimalu
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 08:48
Roketsi na 4-0 od početka sezone
Na čelu tabele Zapadne konferencije NBA lige je Hjuston sa maksimalnim učinkom. Istina, nemaju Roketsi jedini skor 4-0, tu su i Oklahoma i Memfis, ali čelo kolone pripada timu iz Teksasa.
Hjuston je jutros na svom terenu pobedio Atlantu sa 120:110, a skromni doprinos novom trijumfu dao je i Bogdan Bogdanović. Srpski reprezentativac je na terenu proveo 13 minuta i stigao je za to vreme da ubaci pet poena (2/3 iz igre, 1/2 za tri poena), uz dva skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu.
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Najefikasniji u timu Hjustona bio je Alperen Šengun sa 29 poena, ali su mu skok i asistencija nedostajali za tripl-dabl. Kevin Durant je ubacio 22 poena. U Atlanti Mekolum je bio najefikasniji sa 20 poena.
Delovalo je da će utakmica dobiti na neizvesnosti kada je Atlanta serijom 7:0 prišla na 95:93. Odgovor Roketsa je bila serija 22:2, kojom je meč u bio rešen.
Zanimljivo, iako je ovo Hjustonu tek četvrta utakmica u sezoni, već je druga protiv Atlante. Pre samo tri dana Roketsi su kao gosti pobedili Houkse sa 121:114.
NBA rezultati
Šarlot - Vašington 110:103
/Miler 39 - Dejvis 29/
Klivlend - Minesota 127:125
/Mičel 26 - Edvards 47/
Boston - Čikago 134:99
/Pričard 28 - Pauel 20/
Majami - Dalas 109:113
/Adetokunbo 29 - Fleg 29/
Milvoki - Indijana 110:102
/Hiro 23 - Halibarton 22/
Oklahoma - Finiks 125:114
/Mičel 30 - Grin 20/
Hjuston - Atlanta 120:110
/Šengun 29 - Džonson 21/
Juta - Memfis 105:110
/Džordž 26 - Kauard 16/
Denver - Golden Stejt 114:134
/Derozan 21 - Landeborg 31/