Bogdanovićev skromni doprinos za Hjustonovu maksimalu

Na čelu tabele Zapadne konferencije NBA lige je Hjuston sa maksimalnim učinkom. Istina, nemaju Roketsi jedini skor 4-0, tu su i Oklahoma i Memfis, ali čelo kolone pripada timu iz Teksasa.

Hjuston je jutros na svom terenu pobedio Atlantu sa 120:110, a skromni doprinos novom trijumfu dao je i Bogdan Bogdanović. Srpski reprezentativac je na terenu proveo 13 minuta i stigao je za to vreme da ubaci pet poena (2/3 iz igre, 1/2 za tri poena), uz dva skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu.