Špancima ponovo nije bio dovoljan Mundijal da bi osvojili Zlatnu loptu

Kako piše Marka, 100 novinarskih glasova koje je delegirao Frans Fudbal donelo je odluku na osnovu jasnog prioriteta: individualni učinak stavljen je ispred kolektivnih trofeja. Dok je Lamin Jamal imao primat u timskim zaslugama zbog svetske titule, Kejn je iza sebe ostavio nestvarnu sezonu u dresu Bajerna iz Minhena i selekcije Engleske. U periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, engleski golgeter je postigao neverovatna 73 gola na 65 utakmica, računajući klub i reprezentaciju, čime se približio istorijskom učinku Lionela Mesija iz sezone 2011/2012. Samo u dresu Bajerna upisao je 61 pogodak i sedam asistencija, donevši Bavarcima triplu krunu (Bundesligu, Kup i Superkup), dok je sa Engleskom zauzeo treće mesto na Mundijalu i poneo zvanje petog najboljeg strelca u istoriji svetskih prvenstava sa ukupno 14 golova.

Golgeter iz Londona nije skrivao suze radosnice dok je u svom rodnom gradu primao svoju prvu Zlatnu loptu u karijeri, uz dve već osvojene Zlatne kopačke. Pored zahvalnosti saigračima iz Bajerna i nacionalnog tima, Kejn je imao posebne reči za Totenhem, klub u kojem je trasirao svoj put, ali i za porodicu.

„Ostao sam bez reči. Velika je čast osvojiti ovo priznanje, pogotovo što se ceremonija održava u mom rodnom Londonu. Konkurencija je bila neverovatna i presudili su detalji i naporan rad. Bez mojih saigrača iz Bajerna i reprezentacije Engleske ovo sigurno ne bih uspeo da ostvarim. Napredovao sam kao igrač i ponosan sam što ovaj trofej nosim u Minhen. Moje putovanje nije bilo pravolinijski iscrtano, prošao sam kroz mnogo uspona i padova. Bezuslovna podrška mojih roditelja, koji me nikada nisu pritiskali već su me učili samo da napredujem, bila je ključna. Takođe, ne bih bio ovde bez Totenhema i svih trenera koji su verovali u mene. Moja žena Kejti je moja najveća podrška i osoba koja je najviše žrtvovala za mene. Ovo je trofej za oboje, volim te i ovo ćemo proslaviti. Nadam se da moj primer može nekom da posluži kao inspiracija da nikada ne prestane da veruje u sebe“, rekao je između ostalog Kejn.

Iz organizacije dodele otkrili su da je neizvesnost za osvajanje Zlatne lopte bila istorijska.

"Za prvu dvojicu, Harija Kejna i Kilijana Embapea, razlika je ove godine bila minimalna. Razlika u bodovima između Kejna i Embapea manja je od one koja je bila između Rodrija i Vinisijusa 2024. godine. Tada je iznosila 41 bod, a to ni tada nije bilo mnogo. Ako analiziramo glasove, u reprezentaciji Španije koja je osvojila Mundijal došlo je do podele između Rodrija i Lamina Jamala. Rodri je oduzeo nekoliko glasova Laminu u ovom konkretnom glasanju. Došlo je do određene disperzije glasova među Špancima. Španija je delovala kao kolektiv, zbog čega je bilo teško izdvojiti pojedinačni učinak. S obzirom na to da je Lamin Jamal svetski šampion, ali je postigao samo jedan gol i počeo povređen, članovima žirija je bilo teško da naprave razliku između Španaca i da istaknu nekog iznad ostalih", rekao je Vensan Garsija, glavni urednik Frans fudbala i direktor organizacije Zlatna lopta.