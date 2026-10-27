Nije ni novembar, a već se mora

Vreme čitanja: 4min | uto. 27.10.26. | 08:03
Duplo kolo ozbiljan test za Zvezdu
Samo jedan poraz može da ugasi plamen kod navijača raspaljen sa nekoliko vezanih pobeda. Upravo se to desilo Crvenoj zvezdi, koja je bila u seriji od četiri trijumfa, ali je onda izgubila večiti derbi od Partizan Mozzart Beta. Naravno, derbi je bio meč koji je svima bio označen u kalendaru i na kome se posebno posvećivala pažnja na početku sezonu.
Sasvim prirodno, svi se sada okreću onome što sledi. I malo vremena je potrebno da se zaključi da je pred Zvezdom pakao. Posle ovog duplog kola u kome će crveno-beli dočekati Makabi iz Tel Aviva i Bajern iz Minhena, klub sa Malog Kalemegdana ima sedam gostovanja u osam rundi (Real Madrid, Olimpija Milano, Barselona, Fenerbahče, Valensija, Panatinaikos), dok jedini meč u Beogradskoj areni igra protiv Virtusa.
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Zato dolazimo do zaključka da Zvezda suštinski mora da pobedi Makabi i Bajern. A, još uvek nije ni novembar. To je Evroliga, svaka utakmica je bitna. Tim Ibona Navara je na 4-3 i sa dve pobede značajno rasterećeniji bi dočekao taj pakao koji čeka iza ćoška. Na sve to, Navaro ima zadatak i što pre da uvede u sistem Kristijana Koloka, za koga i dalje nije poznato da li će debitovati večeras protiv Makabija.
Na prvi pogled ekipa koja je na 2-5. Na drugi, to je ozbiljan tim koji ne sme da se shvati olako. Da trener Oded Kataš ima malo dužu klupu utisak je da da bi Ponos Izraela bio značajno bliži zoni doigravanja. Ovako, to mu je što mu je, a on nastavlja da izvlači maksimum.
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
Makabi je pobedio Olimpiju iz Milana prilično lako, dok je pre desetak dana napravila ozbiljno iznenađenje i savladala Valensiju na njenom terenu, što je zaista teško. Od pet poraza, Makabi nije imao šanse samo protiv Panatinaikosa u OAKA dvorani. Namučili su Kataševi puleni Asvel i Barselonu i te utakmice gubili u završnici, dok su protiv Bešiktaša i Real Madrida ostali bez gasa.
To su dva duela u kojima je viđeno mnogo poena. Bešiktaš je pobedio Makabi 109:93, dok je Real prošle nedelje slavio sa 113:99. To nisu loši mečevi Makabija, posebno u napadu, ali su dokaz te kratke rotacije. U oba susreta izraelski predstavnik je ostajao bez gasa i na kraju morao da pruži ruku rivali. Mečeve sa Bešiktašom i Realom posebno treba izdvojiti, jer po prikazanom sličnu utakmicu mogli bismo da gledamo večeras u Beogradskoj areni.
Zvezda voli efikasnu košarku, što bržu tranziciju, dosta šutnutih trojki... dok sve to isto traži i Makabi. Pritom ima zaista nekoliko odličnih individualaca koji bi lako mogli da se zapale u vreloj Areni.
Jam Madar je u odličnoj formi od početka sezona i promena sredine mu definitivno prija. Prešao je iz Hapoela, u kome se nije nešto naročito računalo na njega, u Makabi i to se ispostavilo kao sjajan potez. Na proseku je od 12,4 poena, a ne treba zanemariti ni činjenicu da zna kako je igrati i pobediti Zvezdu na njenom terenu.
Ne smemo da zaboravimo na Bonzija Kolsona i Džejlena Horda koji su dokazani evroligaški asovi, na Romana Sorkina koji postaje sinonim za Makabi, dugo je tu i dugo igra na visokom nivou. Danijel Tajs je tu kao neki osigurač. Radi sve šta Kataš traži od njega, može da ima dva poena i bude jedan od najboljih na terenu, a može i da izdominira.
Džimi Klark je ušao u treću sezonu u Evroligi i polako se etablira kao jedan od najboljih bekova. Uz Madara on je ofanzivno najveća pretnja za Zvezdu. Tu je i Oše Briset, izvanredan dvosmerni košarkaš oko koga se Makabi ozbiljno borio sa Partizan Mozzart Betom ovog leta. Igrač je uloge, ne troši lopte, šutira kad je sam, utrčava kad treba i uvek je na ofanzivnom skoku, dok u odbrani može da čuva svih pet pozicija. Poslednji igrač koga ćemo pomenuti jeste Kiton Volas. Momak koji je stigao iz NBA lige i koji je pretio da bude hit Evrolige, međutim zasad ne pruža partije kakve se od njega očekuju. Možda baš u Beogradu bivši bek Atlanta Hoksa pokaže koliko može...
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Za kraj, ima Zvezda motiv i da se osveti Makabiju. Sećate se sigurno da je Makabi prošle sezone pobedio crveno-bele u Areni u veoma važnom trenutku sezone. Bio je to jedan od bolnih poraza srpskog predstavnika koji je na kraju uticao na to da Zvezda bude deseta, a ne deveta ili osma. Definitivno niko ne bi voleo da se sredinom aprila 2027. godina priča kako bi sve bilo drugačije da je pobeđen Makabi 27. oktobra.
EVROLIGA - 8. kolo
Utorak
17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)
20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)
20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)
21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama