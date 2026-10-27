Nije ni novembar, a već se mora

Zato dolazimo do zaključka da Zvezda suštinski mora da pobedi Makabi i Bajern. A, još uvek nije ni novembar. To je Evroliga, svaka utakmica je bitna. Tim Ibona Navara je na 4-3 i sa dve pobede značajno rasterećeniji bi dočekao taj pakao koji čeka iza ćoška. Na sve to, Navaro ima zadatak i što pre da uvede u sistem Kristijana Koloka, za koga i dalje nije poznato da li će debitovati večeras protiv Makabija.

Na prvi pogled ekipa koja je na 2-5. Na drugi, to je ozbiljan tim koji ne sme da se shvati olako. Da trener Oded Kataš ima malo dužu klupu utisak je da da bi Ponos Izraela bio značajno bliži zoni doigravanja. Ovako, to mu je što mu je, a on nastavlja da izvlači maksimum.

20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)

Makabi je pobedio Olimpiju iz Milana prilično lako, dok je pre desetak dana napravila ozbiljno iznenađenje i savladala Valensiju na njenom terenu, što je zaista teško. Od pet poraza, Makabi nije imao šanse samo protiv Panatinaikosa u OAKA dvorani. Namučili su Kataševi puleni Asvel i Barselonu i te utakmice gubili u završnici, dok su protiv Bešiktaša i Real Madrida ostali bez gasa.

To su dva duela u kojima je viđeno mnogo poena. Bešiktaš je pobedio Makabi 109:93, dok je Real prošle nedelje slavio sa 113:99. To nisu loši mečevi Makabija, posebno u napadu, ali su dokaz te kratke rotacije. U oba susreta izraelski predstavnik je ostajao bez gasa i na kraju morao da pruži ruku rivali. Mečeve sa Bešiktašom i Realom posebno treba izdvojiti, jer po prikazanom sličnu utakmicu mogli bismo da gledamo večeras u Beogradskoj areni.

Zvezda voli efikasnu košarku, što bržu tranziciju, dosta šutnutih trojki... dok sve to isto traži i Makabi. Pritom ima zaista nekoliko odličnih individualaca koji bi lako mogli da se zapale u vreloj Areni.