NAJAVA DANA (utorak, 27. oktobar): Zvezda u Evroligi, Arsenal u gostima kod četvrtoligaša

ROMA - KALJARI, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Jedan od čak četiri neporažena tima u italijanskoj Seriji A pokušaće da taj status sačuva i posle devetog kola u kojem će dočekati Kaljari. Gosti sa Sardinije slove za najneefikasniji tim šampionata, postigli su samo šest golova, a s obzirom na to da je Romina odbrana druga najčvršća na Čizmi, teško će ekipa Fabija Pisakanea popraviti učinak, posebno jer je u padu forme i osvojila je samo bod u poslednja tri kola.

DORTMUND - VERDER, 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

Nakon serije kikseva, Dortmund je tokom protekle nedelje kupio mir sa dve vezane minimalne pobede. Ipak, u Kupu Nemačke očekuje ga duel sa Verderom, timom koji mu je u prvoj polovini oktobra otkinuo bodove u Bundesligi. Tim iz Bremena igrao iznenađujuće dobro i ima samo jedan poraz na osam utakmica u svim takmičenjima

DINAMO ZAGREB - RIJEKA, 18.00

(Fudbal, Hrvatska 1)

Nimalo lak nije bio oktobar za Dinamo. Zagrebački tim pretrpeo je dva teška poraza ovog meseca, prvo od Hajduka u prvenstvu, da bi ga NEC tukao u Ligi Evrope prošle nedelje. Sada ga čeka novi, težak zadatak - na Maksimir dolazi Rijera. Gosti su tik iza predstojećeg rivala na tabeli i u slučaju pobede preskočiće ga. Mada pobedu u Zagrebu nemaju još od 2021. godine...

FLITVUD - ARSENAL, 21.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Nakon što je u prethodnoj rundi izbacio Ipsvič, Arsenal sada ima mnogo lakši zadatak u Liga kupu. Ide na noge Flitvudu, četvrtoligašu koji je vezao dva poraza u prvenstvu, pa bi Mikel Arteta mogao da iskoristi priliku i odmori pojedine nosioce ekipe.

CRVENA ZVEZDA – MAKABI TEL AVIV, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Poraz od Partizana posle produžetka (85:82) prekinuo je niz Crvene zvezde od četiri uzastopne pobede u Evroligi. Crveno-beli imaju skor 4-3, dok je Makabi na 2-5, uz čak 93,3 primljena poena po utakmici. Izraelski tim je u prethodnom kolu primio čak 113 poena od Real Madrida, a na četiri dosadašnja gostovanja ostvario je samo jednu pobedu, protiv Valensije. Zvezda je, s druge strane, na poslednja dva evroligaška meča pred svojim navijačima savladala Efes i Pariz.

DUBAI – PARIZ, 17.00

(Košarka, Evroliga)

Dubai je posle dva uzastopna poraza vezao tri pobede, uz 93, 101 i 107 postignutih poena protiv Baskonije, Armanija i Bajerna. Pariz je u potpuno drugačijoj situaciji, pošto je izgubio četiri poslednje utakmice i sa skorom 1-6 nalazi se pri dnu tabele. Francuska ekipa prima prosečno 92,7 poena, a u poslednja četiri poraza nijednom nije uspela da zadrži protivnika ispod 90. Dubai je na svom terenu ove sezone već savladao Real Madrid i Barselonu, ali je doživeo i težak poraz od Zvezde (58:77).

PANATINAIKOS – ARMANI MILANO, 20.15

(Košarka, Evroliga)

Panatinaikos je sa šest pobeda i jednim porazom na deobi vrha Evrolige, dok Armani ima samo jedan trijumf u sedam kola. Atinjani su dobili pet od šest utakmica pred svojim navijačima, a jedini poraz u sezoni naneo im je Hapoel iz Tel Aviva. Milano je u seriji od pet uzastopnih poraza, uključujući neuspeh protiv Barselone u prethodnom kolu (81:89). Posebno je zanimljiva razlika u odbrani: Panatinaikos prima svega 73,9 poena po meču, a italijanski tim čak 92,6.

VALENSIJA – FENERBAHČE, 20.30

(Košarka, Evroliga)

Duel dve ekipe iz samog vrha tabele donosi zanimljiv sudar napada i odbrane. Valensija je najefikasniji tim Evrolige sa 99,1 poenom po utakmici, dok Fenerbahče ima najbolju odbranu takmičenja sa samo 72,6 primljenih poena. Turski sastav je vezao tri pobede, a prethodnu je ostvario na gostovanju Olimpijakosu (64:61). Valensija je, uprkos odličnom skoru 5-2, izgubila poslednje dve evroligaške utakmice na svom terenu, od Olimpijakosa i Makabija, pre nego što je u prošlom kolu savladala Pariz u gostima (104:93).

BAHČEŠEHIR – PAOK, 17.00

(Košarka, Evrokup)

Obe ekipe posle četiri kola Evrokupa imaju identičan skor 3-1, ali tim Saše Đorđevića u ovaj duel ulazi posle prvog evropskog poraza u sezoni, od sarajevske Bosne (86:77). Turski tim je prethodno bio izuzetno efikasan, pošto je u prva tri kola postigao 91, 101 i 100 poena. PAOK je u prošlom kolu savladao Ulm (87:78), a na dva dosadašnja gostovanja u Evrokupu ima po jednu pobedu i poraz. Bahčešehir je oba evropska meča na svom parketu dobio dvocifrenom razlikom, protiv Rome (91:78) i Manrese (100:88).