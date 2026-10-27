Nadali su mu se u Evroligi, a on bi mogao kod Jokića
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 09:29
Denver ponovo pokazao interesovanje za Kevina Portera Džuniora
Jedno od najzanimljivijih imena na evropskom tržištu od trenutka kada su NBA timovi zaključili sastave za novu sezonu svakako je Kevin Porter Džunior, kojeg je Milvoki označio kao prekobrojnog samo dan pred početak takmičenja. Prva pomisao bila je da bi Amerikanac mogao ponovo da se otisne preko okeana, ali ovog puta na znatno viši nivo od onog na kojem je nastupao tokom prvog evropskog angažmana, kada je nosio dres PAOK-a.
Ipak, povratak u Evropu mogao bi da sačeka. Za njegove usluge postoji interesovanje i u najjačoj ligi sveta, u kojoj i sam želi da nastavi karijeru. Kako javlja NBA insajder Mark Stajn, među potencijalnim destinacijama pominje se Sakramento, ali i Denver Nikole Jokića, koji je u uvodna tri kola ostvario dva poraza.
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Iako su ga povrede prošle sezone ograničile na svega 38 utakmica, Porter u dresu Baksa nije imao samo epizodnu ulogu. Čak 36 puta našao se u startnoj petorci, a prosečno je beležio 17,4 poena, 7,4 asistencije i 5,2 skoka. Bio je najbolji asistent i drugi strelac ekipe, ali ni to mu nije garantovalo mesto u sastavu. Velika konkurencija na bekovskim pozicijama primorala je Milvoki da napravi rez, a izbor je na kraju pao upravo na njega.
Denver je, inače, još pre početka sezone pokušao da dovede Portera. Nagetsi su Milvokiju zauzvrat ponudili Zika Nadžija i nekoliko budućih draft pikova, ali Baksi nisu želeli da preuzmu njegov ugovor. Od trejda zato nije bilo ništa, da bi samo nekoliko dana kasnije Milvoki odlučio da otpusti američkog beka.
Porterov odlazak iz Milvokija probudio je nadu i među evropskim klubovima, posebno jer je Amerikanac već pokazao da može da dominira na Starom kontinentu. Krajem sezone 2023/2024 nosio je dres PAOK-a, za koji je na šest utakmica prosečno beležio 22 poena, 9,3 skoka, 6,8 asistencija i 2,8 ukradenih lopti. Ipak, čini se da će zainteresovani klubovi morati još da sačekaju, pošto Porter za sada ne odustaje od ostanka u najjačoj ligi na svetu.