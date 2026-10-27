Nadali su mu se u Evroligi, a on bi mogao kod Jokića

Jedno od najzanimljivijih imena na evropskom tržištu od trenutka kada su NBA timovi zaključili sastave za novu sezonu svakako je Kevin Porter Džunior, kojeg je Milvoki označio kao prekobrojnog samo dan pred početak takmičenja. Prva pomisao bila je da bi Amerikanac mogao ponovo da se otisne preko okeana, ali ovog puta na znatno viši nivo od onog na kojem je nastupao tokom prvog evropskog angažmana, kada je nosio dres PAOK-a.

Ipak, povratak u Evropu mogao bi da sačeka. Za njegove usluge postoji interesovanje i u najjačoj ligi sveta, u kojoj i sam želi da nastavi karijeru. Kako javlja NBA insajder Mark Stajn, među potencijalnim destinacijama pominje se Sakramento, ali i Denver Nikole Jokića, koji je u uvodna tri kola ostvario dva poraza.