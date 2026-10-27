Pritisak upalio: Kristijano Ronaldo na spisku reprezentacije Portugalije
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 09:37
Nije još zvanično, ali tako tvrde portugalski mediji
Dok je Lionel Mesi pred uplakanim saigračima i celom argentinskom nacijom trčao svoj oproštajni krug od dresa reprezentacije, njegov „večiti rival“ Kristijano Ronaldo je iz drugog razloga zapalio celu Portugaliju.
Kivan što ga selektor Žorž Žezus ne vidi kao malog Boga, Ronaldo je besan napustio kamp reprezentacije, a onda se cela država digla na noge oko te afere. Na kraju se sve završava time što se Kristijano Ronaldo vraća u državni tim!
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Portugalski mediji tvrde da je Ronaldo uvršten na širi spisak reprezentacije za preostale dve utakmice Lige nacija, protiv Danske i Velsa. Konačan spisak bi trebalo da bude objavljen 6. novembra, ali neka dileme da će Kristijano biti na njemu.
Sve je to moglo da se nasluti posle smešne kazne kojom je Fudbalski savez Portugalije „oglobio“ Ronalda: određeno je da mora da bude 30 dana van reprezentacije, uz finansijsku kaznu od 255 evra. Vest koja je tada nasmejala ceo svet. Ta suspenzija od 30 dana je taman takva da se CR7 lagano vraća u tim za prvu narednu utakmicu.
A, cela afera je pukla zato što je Ronaldo ostao na klupi za rezerve na utakmici protiv Norveške u Oslu. Posle toga je na svoju ruku pokupio stvari i otišao iz trening kampa reprezentacije. Zato je sad nejasno da li ovo vraćanje u tim, posle celog igrokaza, znači da će Kristijano morati i da igra, da Žorž Žezus tu više neće imati slobodu izbora.
Rekao bi čovek da će se ova igranka samo nastaviti...