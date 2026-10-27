Pritisak upalio: Kristijano Ronaldo na spisku reprezentacije Portugalije

Dok je Lionel Mesi pred uplakanim saigračima i celom argentinskom nacijom trčao svoj oproštajni krug od dresa reprezentacije, njegov „večiti rival“ Kristijano Ronaldo je iz drugog razloga zapalio celu Portugaliju.

Kivan što ga selektor Žorž Žezus ne vidi kao malog Boga, Ronaldo je besan napustio kamp reprezentacije, a onda se cela država digla na noge oko te afere. Na kraju se sve završava time što se Kristijano Ronaldo vraća u državni tim!