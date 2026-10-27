LUDI TIKET, utorak, 211.995 dinara: Profesor za Premijer ligu 2

Svako ima neku ligu koja mu je omiljena. Bilo za gledanje, bilo za klađenje. Mada, ne moraju uvek da se poklapaju.

A, naš kladilac koji je tiket uplatio preko Mozzart Bet portala, ekspert je za – Premijer ligu 2. Ili, za ligu omladinaca na Ostrvu. Kako je uspeo tako dobro da uđe u srž ovog takmičenja, samo on zna, ali je juče „doktorirao“.