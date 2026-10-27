LUDI TIKET, utorak, 211.995 dinara: Profesor za Premijer ligu 2
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Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 07:07
Svi parovi iz lige za omladince
Svako ima neku ligu koja mu je omiljena. Bilo za gledanje, bilo za klađenje. Mada, ne moraju uvek da se poklapaju.
A, naš kladilac koji je tiket uplatio preko Mozzart Bet portala, ekspert je za – Premijer ligu 2. Ili, za ligu omladinaca na Ostrvu. Kako je uspeo tako dobro da uđe u srž ovog takmičenja, samo on zna, ali je juče „doktorirao“.
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Na tiketu je pet utakmica Premijer lige za igrače do 21 godine, na svih pet je odigrana igra da će oba tima dati najmanje po dva gola. Uplata od 1000 dinara, a isplata 211.995 dinara.
Sve je došlo, iako tri tima, od deset, u prvom poluvremenu nisu dala niti jedan gol. Ali, kad hoće onda hoće. Ili bolje rečeno, kad neko zna, onda zna.
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