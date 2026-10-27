LUDI TIKET (-), utorak, 14.842.224 dinara: Sve palo u Istanbulu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 07:49
Utešni dobitak od 10.000 dinara
Kakav tiket, strašan tiket! Kakva četiri majstorska pogotka, ali jedan, ipak, nije došao da se zaokruži cela priča.
Naš kladilac koji je tiket uplatio u Umki stavio je 100 dinara i gađao prelaz iz dva u jedan na meču Rize – Trabzon i pogodio! Pa onda igra iz jedan u dva na duelu Santa Klara – Benfika – došlo je i to!
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Uhvaćen je „iks“ na utakmici Kopenhagen – Odenze, pa onda prelaz „iz iksa u jedan“ na meču PSŽ – Lion. Četiri vanserijska pogotka!
Jedino što nije došlo je prelaz iz dva u jedan na meču Bešiktaš – Bašakšehir, malom istanbulskom derbiju, gde je tim Dušana Vlahovića pobedio 2:0, ali nije bilo golova u prvom poluvremenu.
Milionski dobitak je izmakao, ali igrač nije ostao praznih ruku. Zahvaljujući Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", isplaćeno mu je 10.000 dinara.