LUDI TIKET (-), utorak, 14.842.224 dinara: Sve palo u Istanbulu

Uhvaćen je „iks“ na utakmici Kopenhagen – Odenze, pa onda prelaz „iz iksa u jedan“ na meču PSŽ – Lion. Četiri vanserijska pogotka!

Jedino što nije došlo je prelaz iz dva u jedan na meču Bešiktaš – Bašakšehir, malom istanbulskom derbiju, gde je tim Dušana Vlahovića pobedio 2:0, ali nije bilo golova u prvom poluvremenu.

Milionski dobitak je izmakao, ali igrač nije ostao praznih ruku. Zahvaljujući Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", isplaćeno mu je 10.000 dinara.