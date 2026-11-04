Zverev postao broj jedan i izgubio volju za igrom
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Vreme čitanja: 1min | sre. 04.11.26. | 15:28
Muzeti razbio Nemca u 2. kolu Pariza
Još pre nekih mesec dana matematika je pokazala da će Aleksandar Zverev biti novi teniski broj jedan i da će na tronu dočekati kraj sezone.
Od tog momenta Nemac ne liči na sebe, žargonski rečeno ne može da se sastavi sa sobom. Kao da mu je saznanje da će ostvariti dečački san potpuno ugasilo volju i želju za daljom borbom, za većim ostvarenjima.
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Vrhunac te klimave forme bio je danas u Parizu. Najbolji teniser sveta, po ATP listi, eliminisan je u 2. kolu turnira od Lorenca Muzetija – 7:6, 6:2. Vredi napomenuti da je Zverev bio slobodan u prvom kolu.
Gledajući unazad, Nemac je na prošlom turniru u Beču izgubio od De Minora u polufinalu, pre toga ga je pobedio Davidovič Fokina u polufinalu turnira u Šangaju, dok je prethodno u Pekingu bolji od njega bio Đoković u četvrtfinalu.
A, pobednik današnjeg duela, Lorenco Muzeti, nastavlja sa velikim amplitudama. Tako je u Šangaju ispao odmah od Kineza Žua, onda je u Lionu osvojio titulu, da bi odmah posle toga u Beču ispao u drugoj rundi od Britanca Ferija. I danas je u Parizu izbacio prvog tenisera sveta.
U narednom kolu Muzeti će igrati protiv Francuza Van Eša.