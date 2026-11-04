Zverev postao broj jedan i izgubio volju za igrom

Još pre nekih mesec dana matematika je pokazala da će Aleksandar Zverev biti novi teniski broj jedan i da će na tronu dočekati kraj sezone.

Od tog momenta Nemac ne liči na sebe, žargonski rečeno ne može da se sastavi sa sobom. Kao da mu je saznanje da će ostvariti dečački san potpuno ugasilo volju i želju za daljom borbom, za većim ostvarenjima.